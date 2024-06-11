«У них хорошее поколение». Гвардиола назвал фаворитов Евро-2024

«Германия и Испания. Англия? Они подбираются ближе к победе. Им пора уже сделать этот шаг. У них очень хорошее поколение в полузащите и атаке. Я живу в Великобритании, поэтому мне интересно, как выступит эта команда», — цитирует Гвардиолу журналист Виктор Наварро.