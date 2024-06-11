Тренеру сборной Германии пришлось разнимать Рюдигера и Фюллькруга на тренировке — Bild

По сведениям источника, во время двухсторонки Антонио и Никлас находились в разных командах. Защитник постоянно толкался и хватал Фюллькруга, а в одном из эпизодов повалил форварда на газон. Помощнику тренера Сандро Вагнеру пришлось вмешаться в ситуацию, чтобы успокоить игроков.

После этого инцидента Рюдигер не вернулся к команде, он отправился на пробежку с тренером по физподготовке, чтобы немного остыть.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в ⅛ финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.