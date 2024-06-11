Капелло назвал главную игровую проблему сборной Италии перед Евро-2024 | Источник: Чемпионат.com

"Интенсивность действий до сих пор не соответствует уровню этого турнира. Важно усилить темп перед дебютным матче со сборной Албании, ведь после товарищеских матчей итальянцы встретятся на Евро-2024 уже с намного мобильными соперниками. Нужна смелая Италия.

Способна ли сборная выиграть турнир? Спаллетти отлично прошёл квалификацию на Евро-2024, постарался вбить свои идеи команде. Если игроки сплотятся рядом с ним и будут в разы смелее, то можно будет и помечтать об этом", — приводит слова Капелло Football Italia.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Откроет новый чемпионат Европы противостояние сборных Германии и Шотландии в рамках группы А. Игра состоится 14 июня. На групповой стадии турнира сборная Италии встретится с Испанией, Хорватией и Албанией.