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00:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Капелло назвал главную игровую проблему сборной Италии перед Евро-2024

Бывший главный тренер сборной Англии и России Фабио Капелло поделился мнением о степени готовности национальной команды Италии к предстоящему чемпионату Европы — 2024.

ИталияЧемпионат Европы: таблица и календарь
Капелло назвал главную игровую проблему сборной Италии перед Евро-2024 | Источник: Чемпионат.com

"Интенсивность действий до сих пор не соответствует уровню этого турнира. Важно усилить темп перед дебютным матче со сборной Албании, ведь после товарищеских матчей итальянцы встретятся на Евро-2024 уже с намного мобильными соперниками. Нужна смелая Италия.

Способна ли сборная выиграть турнир? Спаллетти отлично прошёл квалификацию на Евро-2024, постарался вбить свои идеи команде. Если игроки сплотятся рядом с ним и будут в разы смелее, то можно будет и помечтать об этом", — приводит слова Капелло Football Italia.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Откроет новый чемпионат Европы противостояние сборных Германии и Шотландии в рамках группы А. Игра состоится 14 июня. На групповой стадии турнира сборная Италии встретится с Испанией, Хорватией и Албанией.

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