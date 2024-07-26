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13:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Романцев: «Евро был перегружен пресным и прагматичным футболом»

Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» рассказал об отношении к Евро-2024 и о том, почему не считает современных тренеров без игрового опыта серьезными специалистами.

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Романцев: «Евро был перегружен пресным и прагматичным футболом» | Источник: Спорт-Экспресс

«Буду откровенен, я на стороне тех, кто посчитал этот Евро турниром, перегруженным пресным и прагматичным футболом. Отсюда и тревога по поводу того, что в нем исчезла та изюминка, которая делала его романтичным, непредсказуемым. Не видно было таких выдумщиков, какими мы воспринимали на поле Марадону, Цымбаларя, Кечинова, чья бесшабашность придавала игре особый настрой и поднимала ее градус. Помните, как в одном из фильмов Рязанова кто-то из героев (Ипполит Матвеевич в комедии “Ирония судьбы, или С легким паром!”. — Прим. “СЭ”), вздыхая, говорит: “Как скучно мы живем — мы перестали лазить в окна к любимым женщинам”.

Может, это идет от тех тренеров, для которых футбол — просто средство хорошего заработка. Сами они никогда не играли, но зато бойко рассуждают, каким должен быть футбол, как ему необходимо развиваться. Каждый такой “специалист” нафарширован компьютерными программами и технико-тактической аналитикой. И обязательно окружен такими же, как он, подкованными помощниками. Говорю об этом потому, что убежден — за спиной человека нашей профессии должен быть футбол с потом и кровью, с победами и поражениями. То, с чего начинается тренер! Предвижу вопрос: “А как же Моуринью?” Отвечу: это исключение, подтверждающее правило. Остальные “спецы” в массе своей — обман. Но, как ни странно, сейчас они в цене. Возможно, потому что начальникам с ними просто легче договариваться. Впрочем, это мое личное мнение, которое я никому не навязываю», — сказал Романцев «СЭ».

Победителем чемпионата Европы стала сборная Испании, которая в финале обыграла национальную команду Англии со счетом 2:1. «Красная фурия» стала рекордсменом по количеству побед в истории турнира. Теперь на ее счету 4 титула.

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