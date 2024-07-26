Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Крылья Советов
Ростов
Футбол. Первая лига
20:15
Балтика
Уфа
Футбол. Еврокубки
25.07
Сараево
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
25.07
Стьярнан
Пайде
Футбол. Еврокубки
25.07
Брейдаблик
Дрита
Футбол. Еврокубки
25.07
Брага
Маккаби Петах-Тиква
Все события
Футбол. Евро. Последние результаты
14.07
Испания
Англия
10.07
Нидерланды
Англия
9.07
Испания
Франция
6.07
Нидерланды
Турция
6.07
Англия
Швейцария
П 5:3
5.07
Португалия
Франция
П 3:5
5.07
Испания
Германия
2.07
Австрия
Турция
Футбол. Евро. Все результаты
13:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Романцев: «Евро — не лучший турнир Роналду, но он стал больше играть на партнеров»

Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» оценил выступление португальского нападающего Криштиану Роналду на Евро-2024.

Чемпионат Европы: таблица и календарь
Источник: GES Sportfoto/Getty Images

«Такими талантами, как Роналду, гордится весь мир. Так же, как гордится Пеле, Марадоной, Месси — богами футбола! И грязные намеки на стремление Криштиану войти в историю или установить какой-то статистический рекорд иначе как бредом не назовешь. Он уже давно в истории! Лично для меня одно его появление на Евро сразу же повысило интерес к турниру. Да, это был не лучший чемпионат Криштиану, где от него, как всегда, ждали голов. Но почему-то мало кто обратил внимание на то, что Роналду стал больше играть на партнеров. Что ярко проявилось в матче с турками, когда он отдал пас Фернандешу вместо того, чтобы забить самому. И в серии пенальти Криштиану бил первым, хотя и рисковал. Ведь со Словенией он промахнулся. Так поступают только большие футболисты! А те, кто думал, что Роналду один вытащит сборную, и поэтому обвинял в провале только его, ошибались. Что ж, таков удел больших талантов, которым завидовали во все времена. И не только в футболе», — сказал Романцев «СЭ».

На чемпионате Европы в Германии 39-летний Роналду провел 5 матчей за сборную Португалии, в которых отметился одной голевой передачей.

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
На Олимпиаде-2024 в Париже выступят 15 россиян
Кафельников рассказал, чего ждет от россиян на теннисном олимпийском тур...
«В последний год Веня говорил: «Я очень устал. Хочу умереть». Пронзитель...
«Спартак» подписал полузащитника «Ривер Плейт» Барко
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь