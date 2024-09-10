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Разгромом и удалением обернулся матч Казахстана в отборе на Евро-2025 по футболу

Футболисты молодежной сборной Казахстана встречались на своем поле с Бельгией в рамках отборочного раунда чемпионата Европы-2025, сообщают Vesti.kz. Матч состоялся в Алматы на стадионе «Центральный».

Источник: КФФ

Гости уже на девятой минуте открыли счет: отличился Юсуф Силла. В первом тайме бельгийцы забили еще один гол. На 36-й минуте результативным действием отметился Киллиан Сарделла. Окончательный результат на 94-й минуте установил Жорти Мокьо.

Отметим, что сборная Казахстана доигрывала матч вдесятером после того, как на 90-й минуте был удален Артем Литош.

Казахстанская команда занимает предпоследнее, пятое место в группе, набрав шесть очков после восьми игр. Бельгийцы занимают вторую строчку, набрав 19 баллов.

10 октября Казахстан сыграет на выезде со сборной Испании. Матч пройдет в городе Кадис.