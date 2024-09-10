Разгромом и удалением обернулся матч Казахстана в отборе на Евро-2025 по футболу

Гости уже на девятой минуте открыли счет: отличился Юсуф Силла. В первом тайме бельгийцы забили еще один гол. На 36-й минуте результативным действием отметился Киллиан Сарделла. Окончательный результат на 94-й минуте установил Жорти Мокьо.