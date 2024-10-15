Сборная Казахстана устроила матч-триллер с 8 голами и удалением

По итогам квалификации сборная Казахстана заняла последнее место в квартете (одно очко). Выиграли группу бельгийцы, набравшие девять баллов, у Украины шесть очков и вторая строчка, а команда Косово с одни очком по дополнительным показателям обошла Казахстан.