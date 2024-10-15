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Сборная Казахстана устроила матч-триллер с 8 голами и удалением

Сборная Казахстана сыграла против сверстников из Косова в матче отбора юношеского чемпионата Европы U17, сообщают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Встреча группы 4 первого раунда квалификации прошла в бельгийском Льеже и завершилась со счетом 4:4.

По итогам первого тайма казахстанцы вели со счетом 2:0. На 28-й минуте Исмаил Бекболат забил первый гол с пенальти. На 37-й минуте Раимбек Касымбеков удвоил преимущество команды Бауржана Сагындыка.

Косовары на 49-й минуте усилиями Рина Ахмети размочили счет. На 52-й минуте Лирьон Абдулаху восстановил равновесие. На 53-й минуте Абылай Толеухан вновь вывел Казахстан вперед. Соперник сравнял счет на 61-й минуте. Здесь отличился Омер Шаля.

На 65-й минуте Дастан Сатпаев забил четвертый гол сборной Казахстана. Команда Косово на 79-й минуте установила окончательный результат. Гол с пенальти забил Абдулаху.

Отметим, что с 55-й минуты казахстанцы играли в меньшинстве после удаления Кенесбекова.

Напомним, ранее сборная Казахстана в рамках этой отборочной группы, матчи которой принимала Бельгия, уступила хозяевам поля со счетом 1:3 и проиграла Украине — 0:3.

По итогам квалификации сборная Казахстана заняла последнее место в квартете (одно очко). Выиграли группу бельгийцы, набравшие девять баллов, у Украины шесть очков и вторая строчка, а команда Косово с одни очком по дополнительным показателям обошла Казахстан.

Казахстан U21
Косово U21