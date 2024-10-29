«Одни из ярких эмоций в жизни». Известный комментатор вспомнил камбэк Казахстана в игре с Данией

Дальше я уже ничего не помню, примерно две минуты я выпал просто, кричал. Я просто кричу: «Аба-а-ат, Аб-а-а-ат!» (смеется). Еще на Асхате, я понимаю, что мяч летит в дальний угол, и я не могу молчать. И там ничего, там какая-то эмоция длительная, но я просто растянул букву «э» (смеется). Пока мяч летел по этой дуге в дальний угол, я понимаю, что все, заканчиваю. 2:2, дальше что-то будет еще, это фантастика. Только работая со стадиона, ты можешь пережить такие эмоции. Как комментатор, ты можешь передать в два раза лучше весь этот спектр эмоций, и зрителям намного будет круче, этим и ценно. У нас это не все понимают, откровенно говоря", — вспомнил Дидар.