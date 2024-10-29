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«Одни из ярких эмоций в жизни». Известный комментатор вспомнил камбэк Казахстана в игре с Данией

Казахстанский спортивный комментатор Дидар Кадыров дал большое интервью Vesti.kz. В нем он рассказал о важных тонкостях своей профессии, заработке коллег и не только.

Источник: КФФ

Особую роль в его карьере комментатора занимает, понятное дело, репортаж из «Астана Арены», когда в марте 2023-го сборная Казахстана добилась, вероятно, величайшей победы в своей истории. Уступая Дании 0:2 к перерыву, хозяева сделали невозможное и забили три гола во втором тайме. Кадыров комментировал эту встречу и стал частью большого исторического события — победы со счетом 3:2.

"Казахстан — Дания. То, что мне выдалось, этот матч выпал мне. Я благодарен судьбе, потому что это были одни из самых ярких эмоций в жизни! Представь себе: ты слышишь этот рев стадиона, вы сравниваете счет, даже не победный гол, а вот гол Тагыбергена, например. Или гол Абата, ну это вообще фантастика! Помнишь, когда подача на дальнюю, и я как-то с усмешкой встретил, говорю, может, стоит отсюда ударить. А там последовала подача на дальнюю, то есть Тагыберген, практически с той же позиции, с которой Вороговский навесил — пробил, а тут Вороговский навешивает и Абат Аймбетов вколачивает мяч датчанам, и все!

Дальше я уже ничего не помню, примерно две минуты я выпал просто, кричал. Я просто кричу: «Аба-а-ат, Аб-а-а-ат!» (смеется). Еще на Асхате, я понимаю, что мяч летит в дальний угол, и я не могу молчать. И там ничего, там какая-то эмоция длительная, но я просто растянул букву «э» (смеется). Пока мяч летел по этой дуге в дальний угол, я понимаю, что все, заканчиваю. 2:2, дальше что-то будет еще, это фантастика. Только работая со стадиона, ты можешь пережить такие эмоции. Как комментатор, ты можешь передать в два раза лучше весь этот спектр эмоций, и зрителям намного будет круче, этим и ценно. У нас это не все понимают, откровенно говоря", — вспомнил Дидар.

Напомним, что матч Казахстан — Дания проходил в рамках квалификации Евро-2024.

Казахстан
3:2
Первый тайм: 0:2
Дания
Футбол, Евро-2024. Отборочные, Группа H
26.03.2023, 16:00 (МСК UTC+3)
Astana Arena
Главные тренеры
Магомед Адиев
Каспер Юльманн
Голы
Казахстан
Бактиер Зайнутдинов
73′
Асхат Тагыберген
(Бауыржан I Исламхан)
86′
Абат Аймбетов
(Ян Вороговский)
89′
Дания
Расмус Хейлунн
(Симон Кьер)
21′
Расмус Хейлунн
(Миккель Дамсгор)
36′
Составы команд
Казахстан
12
Игорь Шацкий
90+2′
3
Нуралы Алип
22
Александр Марочкин
8
Асхат Тагыберген
11
Ян Вороговский
20
Рамазан Оразов
2
Сергей Малый
46′
23
Темирлан Ерланов
16
Михаил Габышев
34′
5
Лев Скворцов
21
Абзал Бейсебеков
83′
7
Аслан Дарабаев
6
Максим Самородов
79′
9
Бауыржан I Исламхан
19
Бактиер Зайнутдинов
79′
17
Абат Аймбетов
89′
90+6′
Дания
1
Каспер Шмейхель
3
Виктор Нельссон
4
Симон Кьер
15
Кристиан Нергор
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
2
Расмус Хейлунн
90+3′
5
Йоаким Меле
83′
13
Расмус Кристенсен
18
Александр Ба
65′
17
Йенс Стрюгер Ларсен
7
Матиас Йенсен
65′
8
Филип Биллинг
14
Миккель Дамсгор
65′
20
Мохаммед Дарами
19
Йонас Винн
87′
9
Мартин Брэйтуэйт
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
13
8
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
1
17
Фолы
6
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Новак Симович
(Сербия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Казахстан
Дания
Отбор Евро: таблица и календарь