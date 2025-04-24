«Моя собака должна родиться в этом месяце!» Мирра — после выхода в третий круг Мадрида

— Мне кажется, что она меня лучше понимает. Например, когда у меня быстро меняется настроение. И вообще, она говорит со мной, чтобы понять, как я себя чувствую. Мне кажется, что тренеры-мужчины, конечно, тоже обращают на это внимание, но не так сильно, и это главное отличие. С Кончитой мы всегда стараемся поговорить о том, беспокоит ли кого-то из нас что-либо.