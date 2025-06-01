Сборная Португалии U17 стала чемпионом Европы, обыграв в финале турнира команду Франции

Франция и Португалия уже играли друг с другом в рамках данного турнира: встреча на групповом этапе завершилась со счётом 0:0. Эти команды вышли из группы с Германией и Албанией. В полуфинале Франция обыграла Бельгию (3:2), а Португалия оказалась сильнее Италии (2:2, 4:3 пен.).