Молодежный Евро разворошил трансферный рынок. Куда поедут главные таланты турнира?

Даже в сборной играет лишь молодёжной. На этом Евро Элли ожидаемо выделялся в составе и без того звёздной Англии и был на шаг впереди. Быстрее думал: забегал в штрафную без опеки, легко отклеивался от оппонентов и с мячом. Его второй гол в полуфинальном матче с Нидерландами — просто взял и ушёл от троих на ровном месте. Гол сборной Испании в четвертьфинале, дубль Нидерландам и ещё по голу — в стартовом матче и финале. Победа на турнире, звание лучшего игрока.