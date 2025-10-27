Сборная Казахстана вышла в лидеры отбора на Евро по футболу

Подопечные Юлии Мамоновой на базе сборных в Талгаре сыграли с командой Боснии и Герцеговины. Встреча завершилась со счётом 0:0.
Благодаря этому результата сборная Казахстана сохранила первое место в группе В3, опередив Грузию (три очка), Латвию (три очка) и Боснию и Герцеговину (одно очко).
Напомним, на старте отбора сборная Казахстана (U-17) обыграла Грузию (4:2). Следующий матч казахстанские футболистки проведут 30 октября против сборной Латвии.
Победители групп и лучшая команда, занявшая второе место, пройдут в следующий раунд отбора. Финальная часть чемпионата Европы 2026 года среди девушек до 17 лет пройдёт в Северной Ирландии с 3 по 16 мая.