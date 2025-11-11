Казахстан сотворил сенсацию и стартовал с победы в отборе на Евро

Стартовая встреча группы 8 прошла в хорватском Неделишче, который принимает матчи квартета, где также представлены Нидерланды и Албания. Уже на второй минуте Ислам Ракым открыл счет.
На 33-й Юрай Фриган ударом с пенальти восстановил равновесие.
Впрочем, на 45-й минуте Расул Акимов после красивейшего прохода вновь вывел Казахстан вперед.
На 57-й минуте хорваты имели шанс сравнять счет, но Лука Бартолович не сумел реализовать пенальти. Как оказалось в итоге гол Акимова стал решающим.
Следующий матч команда Бауыржана Сагындыка сыграет 14 ноября с Нидерландами. 17-го казахстанцы встретятся с Албанией.
Чемпионат Европы пройдет в 2026 году в Эстонии.