Казахстан сотворил сенсацию и стартовал с победы в отборе на Евро

Юношеская сборная Казахстана U17 обыграла сверстников из Хорватии в матче отбора на Евро-2026, сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Стартовая встреча группы 8 прошла в хорватском Неделишче, который принимает матчи квартета, где также представлены Нидерланды и Албания. Уже на второй минуте Ислам Ракым открыл счет.

На 33-й Юрай Фриган ударом с пенальти восстановил равновесие.

Впрочем, на 45-й минуте Расул Акимов после красивейшего прохода вновь вывел Казахстан вперед.

На 57-й минуте хорваты имели шанс сравнять счет, но Лука Бартолович не сумел реализовать пенальти. Как оказалось в итоге гол Акимова стал решающим.

Следующий матч команда Бауыржана Сагындыка сыграет 14 ноября с Нидерландами. 17-го казахстанцы встретятся с Албанией.

Чемпионат Европы пройдет в 2026 году в Эстонии.