Казахстан открыл счёт и упустил победу над лидером отбора на Евро

Встреча прошла в городе Прешов и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Первыми успеха добились гости усилиями Рамазана Багдата на 11-й минуте. На это словаки ответили дублем Адриана Фиала (52-я, 60-я).
Словакия, набрав 13 очков, сохранила лидерство в таблице. Казахстан остался на пятой строчке, имея в активе 3 балла.
Группа D
1. Словакия — 13 очков (5 матчей)
2. Англия — 9 очков (3 матча)
3. Ирландия — 7 очков (3 матча)
4. Молдова — 3 очка (5 матчей)
5. Казахстан — 3 очка (4 матча)
6. Андорра — 3 очка (6 матчей).
Групповой этап продлится до октября 2026 года, а через месяц пройдут стыковые матчи. Финальный турнир намечен на лето 2027-го и состоится в Албании и Сербии.
Прямые путёвки на Евро получат девять победителей групп, а также лучшая команда, занявшая второе место (без учёта матчей с шестыми командами). Остальные восемь сборных, занявшие вторые места, поборются за четыре оставшиеся путёвки в стыковых матчах.