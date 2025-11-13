Казахстан открыл счёт и упустил победу над лидером отбора на Евро

Прямые путёвки на Евро получат девять победителей групп, а также лучшая команда, занявшая второе место (без учёта матчей с шестыми командами). Остальные восемь сборных, занявшие вторые места, поборются за четыре оставшиеся путёвки в стыковых матчах.