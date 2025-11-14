Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Финляндия
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.95
П2
10.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Люксембург
:
Германия
Все коэффициенты
П1
30.00
X
11.75
П2
1.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.15
П2
4.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.00
П2
1.74
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Гибралтар
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.18
П2
1.27
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Хорватия
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
1.11
X
10.75
П2
30.00

5 голами и удалением завершился матч Казахстана в отборе на Евро

Юношеская сборная Казахстана по футболу до 17 лет уступила Нидерландам в отборочном турнире чемпионата Европы-2025/26, передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Встреча прошла в хорватском Которибе и завершилась со счётом 4:1 в пользу нидерландцев.

В составе победителей отличились Джешурун Симеон (9-я минута), Донни Ван Дер Лейкке (26-я) и Мохаммед Абделла (44-я, с пенальти, 90+5-я). У проигравших один мяч отыграл Даулет Орынбасар (56-я, с пенальти).

На 90-й минуте Орынбасар получил красную карточку.

После этого поражения казахстанская команда утратила лидерство в таблице и опустилась на второе место, имея в активе 3 очка. Нидерландцы, в свою очередь, набрали 4 балла и вышли на первую строчку.

Группа 8 после двух матчей

1. Нидерланды — 4 очка
2. Казахстан — 3
3. Хорватия — 3
4. Албания — 1

Первый раунд квалификации чемпионата Европы-2025/26 среди юношей до 17 лет проходит с 1 октября по 18 ноября. По его результатам 14 победителей групп и 14 команд, занявших вторые места, попадут в Лигу А, тогда как оставшиеся 26 сборных сыграют во втором раунде Лиги В. Жеребьевка второго этапа состоится 10 декабря.

Весной 2026 года команды Лиги А во втором раунде разыграют семь путёвок в финальную стадию турнира, а также квоты на чемпионат мира U-17 в Катаре. Кроме того, будет действовать система повышения и понижения в классе между лигами перед стартом первого раунда отбора Евро-2027 U-19.