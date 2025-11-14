5 голами и удалением завершился матч Казахстана в отборе на Евро

Весной 2026 года команды Лиги А во втором раунде разыграют семь путёвок в финальную стадию турнира, а также квоты на чемпионат мира U-17 в Катаре. Кроме того, будет действовать система повышения и понижения в классе между лигами перед стартом первого раунда отбора Евро-2027 U-19.