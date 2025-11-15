Тремя голами обернулся матч Казахстана и Нидерландов с Калмурза в составе

Встреча группы 1 состоялась в Олдензале (Нидерланды) и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев отбора.
«Оранжевые» вышли вперед на 27-й минуте после гола Айоделе Томаса. На 32-й минуте Джинайро Джонсон удвоил преимущество хозяев поля. На 72-й минуте Тобиас ван ден Элсхаут не смог забить пенальти.
Сборная Казахстана свой гол забила на 86-й минуте благодаря голу Алдияра Нургали, который отличился с пенальти.
Отметим, что в этом матче принял участие вратарь «Кайрата» Шерхан Калмурза.
Добавим, что в другом матче Ирландия обыграла Кипр со счетом 1:0. В первом туре казахстанцы победили ирландцев со счетом 1:0, а Нидерланды разгромили Кипр — 7:0.
В заключительном туре Нидерланды сыграют с Ирландией, а Казахстан встретится с Кипром.
После второго тура лидером группы является сборная Нидерландов, набравшая шесть очков. У Казахстана и Ирландии по три балла, а у Кипра — 0 очков.