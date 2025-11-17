Тренер сборной Казахстана эмоционально отреагировал на триумф в отборе на Евро-2026

«В первую очередь, хочу поблагодарить всех пацанов, которые сегодня вышли и отдались полностью. Эмоции просто переполняют! Хочу в первую очередь ещё поздравить весь Казахстан, с таким, не знаю, невероятным историческим событием. Честно, эмоции переполняют, даже не знаю, что сказать. Мы закончили на первом месте в группе. Спасибо, кто нам верил! Алга́ Казахстан!», — сказал тренер.