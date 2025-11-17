Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Спартак Кс
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.15
П2
2.73
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Северная Ирландия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.63
П2
5.72
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Германия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.40
П2
12.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Мальта
:
Польша
Все коэффициенты
П1
10.25
X
5.66
П2
1.33
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Нидерланды
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.07
X
18.00
П2
49.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Чехия
:
Гибралтар
Все коэффициенты
П1
1.05
X
19.00
П2
52.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Черногория
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
7.15
X
4.84
П2
1.45

Тренер сборной Казахстана эмоционально отреагировал на триумф в отборе на Евро-2026

Старший тренер сборной Казахстана (U17) Бауыржан Сагындык поделился эмоциями после матча квалификации Евро-2026 против Албании (2:1), сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Сборная Казахстана под его руководством стала сенсационным победителем группы, где также выступали команды Хорватии и Нидерландов.

«В первую очередь, хочу поблагодарить всех пацанов, которые сегодня вышли и отдались полностью. Эмоции просто переполняют! Хочу в первую очередь ещё поздравить весь Казахстан, с таким, не знаю, невероятным историческим событием. Честно, эмоции переполняют, даже не знаю, что сказать. Мы закончили на первом месте в группе. Спасибо, кто нам верил! Алга́ Казахстан!», — сказал тренер.

Команда Сагындыка набрала шесть очков и заняла первое место в квартете. Вторыми в группе стали хорваты, также набравшие шесть баллов, сборная Нидерландов заняла третье место с пятью очками, а у Албании один балл и последняя, четвертая строчка.

Таким образом, Хорватия и Казахстан вышли в Лигу A и весной 2026 года во втором раунде разыграют семь путевок в финальную стадию чемпионата Европы, который пройдет в Эстонии, а также места на чемпионате мира-2026 (U17) в Катаре.

Жеребьевка второго раунда состоится 10 декабря.