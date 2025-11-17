Ричмонд
Гол на 90-й минуте лишил Казахстан победы в отборе на Евро-2027

Молодежная сборная Казахстана (U21) сыграла вничью с Молдовой в матче отборочного тура к Евро-2027, сообщают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Встреча группы D прошла в столице на стадионе «Астана Арена» и завершилась вничью со счетом 1:1.

Хозяева поля сумели забить быстрый гол: на шестой минуте отличился нападающий «Кайрата» Рамазан Багдат.

Сборная Казахстана вела в счете практически всю игру, пока в конце встречи не получила пенальти в свой ворота после нарушения своего капитана Султана Аскарова.

Одиннадцатиметровый на 90-й минуте уверенно реализовал Николае Ротару.

Таким образом, на счету сборной Казахстана лишь одна победа в текущем отборе — дома над Андоррой (1:0).

Кроме того, команда Андрея Ферапонтова проиграла дома Англии (0:2), в гостях Андорре (0:1) и Словакии (1:2).

Следующую игру казахстанцы проведут в марте 2026 года на своем поле против лидеров группы словаков.

Положение команд группы D

  1. Словакия — 13 очков (5 матчей);
  2. Англия — 12 (4);
  3. Ирландия — 7 (4);
  4. Молдова — 4 (6);
  5. Казахстан — 4 (5);
  6. Андорра — 3 (6).