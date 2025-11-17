Гол на 90-й минуте лишил Казахстан победы в отборе на Евро-2027

Встреча группы D прошла в столице на стадионе «Астана Арена» и завершилась вничью со счетом 1:1.
Хозяева поля сумели забить быстрый гол: на шестой минуте отличился нападающий «Кайрата» Рамазан Багдат.
Сборная Казахстана вела в счете практически всю игру, пока в конце встречи не получила пенальти в свой ворота после нарушения своего капитана Султана Аскарова.
Одиннадцатиметровый на 90-й минуте уверенно реализовал Николае Ротару.
Таким образом, на счету сборной Казахстана лишь одна победа в текущем отборе — дома над Андоррой (1:0).
Кроме того, команда Андрея Ферапонтова проиграла дома Англии (0:2), в гостях Андорре (0:1) и Словакии (1:2).
Следующую игру казахстанцы проведут в марте 2026 года на своем поле против лидеров группы словаков.
Положение команд группы D
- Словакия — 13 очков (5 матчей);
- Англия — 12 (4);
- Ирландия — 7 (4);
- Молдова — 4 (6);
- Казахстан — 4 (5);
- Андорра — 3 (6).