Два гола состоялись в матче Казахстана в отборе к Евро с Калмурза в составе

Таким образом, сборная Казахстана набрала четыре очка и заняла второе место в квартете. Первыми стали хозяева отбора сборная Нидерландов, которая в параллельном матче обыграла Ирландию (4:2) и набрала девять очков. Ирландия, уступившая на старте Казахстану (0:1) набрала три очка и финишировала третьей. У Кипра один балл и последнее, четвертое место.