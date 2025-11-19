Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
1
:
Швейцария
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
1
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Греция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
4
:
Дания
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чили
2
:
Перу
1
П1
X
П2

Два гола состоялись в матче Казахстана в отборе к Евро с Калмурза в составе

Юношеская сборная Казахстана сыграла вничью в заключительном матче отбора на Евро-2026, сообщают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Встреча группы 1 против Кипра, состоявшаяся в Олдензале (Нидерланды) завершилась со счетом 1:1. Уже на четвертой минуте сборная Казахстана вышла вперед после гола Мансура Биркурманова.

Впрочем, киприоты на 59-й минуте смогли огорчить Шархана Калмурза. Отличился Гиоргос Циорциос.

Таким образом, сборная Казахстана набрала четыре очка и заняла второе место в квартете. Первыми стали хозяева отбора сборная Нидерландов, которая в параллельном матче обыграла Ирландию (4:2) и набрала девять очков. Ирландия, уступившая на старте Казахстану (0:1) набрала три очка и финишировала третьей. У Кипра один балл и последнее, четвертое место.