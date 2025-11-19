Ричмонд
Казахстан вышел в элитный раунд отбора к Евро-2026

Сборная Казахстана по футболу вышла во второй раунд отбора на Евро-2026 среди юношей до 19 лет, сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

В заключительном матче группы 1 первого этапа команда Кирилла Кекера сыграла вничью со сверстниками с Кипра (1:1).

На старте турнира казахстанцы обыграли Ирландию (1:0), а во втором туре уступили Нидерландам (1:2), которые принимали отбор.

Таким образом, сборная Казахстана набрала четыре очка и заняла второе место в квартете. Первыми стали Нидерланды, набравшие девять очков. Ирландия набрала три очка и финишировала третьей. У Кипра один балл и последнее, четвертое место.

Наряду с Нидерландами Казахстан сыграет в элитном раунде. Жеребьевка этого этапа состоится 10 декабря.