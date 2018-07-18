Наставник «Кайрата» рассказал о выборе между чемпионством и группой Лиги Европы

— Мы обеспечили хороший результат на выезде, но в футболе все возможно. Мы с уважением относимся к сопернику, а также серьезно отнесемся к ответному матчу и постараемся пройти в следующий раунд.

— С учетом напряженного графика, кого вы планируете поставить в ворота и кому дадите отдохнуть?

— По составу ничего заранее не могу говорить, чтобы не давать информацию нашему сопернику. Но могу сказать, что этот месяц будет сложный и мы постараемся решать все задачи с этим составом, чтобы иметь игроков в максимально лучшем состоянии.

— Вы сказали, что хотите пройти андоррцев. Но можно же и проиграть при этом, и выйти в следующий раунд. Вы будете играть на победу или ничейный результат тоже подойдет?

— «Кайрат» всегда играет только на победу, и в предстоящей игре мы будем стараться играть лишь на победу. Если мы будем готовиться с такими мыслями, что даже поражение 0:2 нас устроит, то это может в итоге обернуться плачевным результатом. Поэтому, мы забудем про результат первой игры и будем начинать матч с мыслями о том, что счет в противостоянии — 0:0.

— В следующем раунде нас ждет АЗ. Это соперник намного опытнее нынешнего и игра против двух совсем разных соперников не скажется на «Кайрате»?

— В первую очередь, я повторюсь — мы уважаем нынешнего соперника. «Энгордани» команда незнакомая для многих. В ее составе есть игроки с опытом и команда усилилась под Лигу Европы. Там футболисты, которые выступали несколько лет назад на клубном Чемпионате мира. Я с уважением отношусь к ним.

Про АЗ думать мы будем потом, если же пройдем в следующий ранд квалификации. Это один из топовых клубов в Голландии и очень тяжелый соперник, но если сейчас мы будем думать только о нем, то нас завтра у нас будут сюрпризы в матче. Поэтому, сейчас все мысли об «Энгордани».

В ближайшее время у нас два матча в чемпионате Казахстана против «Ордабасы и «Тобола», мы будем стараться двигаться от матча к матчу.

— В начале сезона я задавал вопрос о том, чтобы вы выбрали: групповой этап или же чемпионский титул? Сейчас ваш выбор изменился?

— Я хочу достичь обеих целей. Я не хочу выбрать что-то одно. У меня есть желание выиграть чемпионат. «Кайрат» это большой клуб в нашей стране, и он очень долго не выигрывал чемпионат. Мы не должны оставлять какую-то цель в стороне.

— В течение ближайшего месяца «Кайрат» ожидает плотный график. Увидим ли мы в матчах еврокубков воспитанников академии?

— Когда я пришел в «Кайрат» вы видели, что мы давали возможность проявить себя молодым. Даже в самых важных матчах много игроков дебютировали в основном составе, это: Нуралы Алип, Александр Соколенко, Вячеслав Швырев и другие. Завтра в заявке будут игроки из «Кайрат А»: Самат Сарсенов и Сергей Кейлер.