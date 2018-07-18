Текущие события
Футбол. Еврокубки
18.07
Селтик3
Алашкерт0
Футбол. Еврокубки
18.07
Сутьеска0
Астана2
Футбол. Еврокубки
18.07
Русенборг3
Валюр1
Футбол. Еврокубки
18.07
Шериф3
Торпедо Кт0
Футбол. Еврокубки
18.07
Карабах0
Олимпия Л0
Футбол. Еврокубки
18.07
Зриньски1
Спартак Тр1
Футбол. Еврокубки
18.07
Железничар3
Транс1
Все события
Фоторепортажи
14Цветная ушанка и самый красивый кокошник на чемпионате мира
21Как изменилась стоимость футболистов сборной России после ЧМ?
18 июля, источник: Р-Спорт

«Карабах» вышел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Футболисты азербайджанского «Карабаха» вышли во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух игр словенскую «Олимпию».

Ответная встреча, прошедшая в среду в Баку, завершилась вничью со счетом 0:0.

В первом матче в Любляне 11 июля победу одержал «Карабах» — 1:0.

Во втором квалификационном раунде азербайджанский клуб сыграет с албанским «Кукеси».

Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Чем удивила Россия звезд мирового футбола
Черчесов прервал интервью после этого вопроса немецких журналистов
Прощай, сказка: лучший мундиаль в истории
«Барселона» отказалась от покупки Головина
Чемпионат мира стал соревнованием 10 клубов. Грустно, но факт
Дебют Роналду в «Ювентусе» состоится 12 августа
Власти России не пустили на ЧМ более 3 тысяч иностранцев
Июль без Маши. Шарапова снялась с очередного турнира
Российские дзюдоисты выиграли бронзу на домашнем ЧЕ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка