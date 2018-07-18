«Карабах» вышел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Футболисты азербайджанского «Карабаха» вышли во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух игр словенскую «Олимпию».
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Футболисты азербайджанского «Карабаха» вышли во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух игр словенскую «Олимпию».
Ответная встреча, прошедшая в среду в Баку, завершилась вничью со счетом 0:0.
В первом матче в Любляне 11 июля победу одержал «Карабах» — 1:0.
Во втором квалификационном раунде азербайджанский клуб сыграет с албанским «Кукеси».