«Астана» снова победила «Сутьеску» и вышла во второй раунд Лиги чемпионов

Источник: AFP 2018

Игра проходила в Никшиче и завершилась со счетом 2:0 в пользу казахстанской команды.

На 38-й минуте с передачи полузащитника «Астаны» Серикжана Мужикова отличился сербский форвард Джордже Деспотович. Во втором тайме они поменялись ролями. На 65-й минуте отличился уже Мужиков, а Деспотович выступил в качестве ассистента.

В прошедшем матче за «Астану» дебютировал натурализованный бразильский полузащитник Ричард Алмейда из сборной Азербайджана. Он вышел на 81-й минуте, заменив хавбека сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслера.