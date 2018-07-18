«Астана» снова победила «Сутьеску» и вышла во второй раунд Лиги чемпионов
Футболисты «Астаны» победили черногорскую «Сутьеску» в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Астаны» победили черногорскую «Сутьеску» в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила в Никшиче и завершилась со счетом 2:0 в пользу казахстанской команды.
На 38-й минуте с передачи полузащитника «Астаны» Серикжана Мужикова отличился сербский форвард Джордже Деспотович. Во втором тайме они поменялись ролями. На 65-й минуте отличился уже Мужиков, а Деспотович выступил в качестве ассистента.
В прошедшем матче за «Астану» дебютировал натурализованный бразильский полузащитник Ричард Алмейда из сборной Азербайджана. Он вышел на 81-й минуте, заменив хавбека сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслера.
Первый матч между «Астаной» и «Сутьеской» завершился победой команды Романа Григорчука со счетом 1:0. Таким образом, казахстанский клуб выиграл противостояние с общим результатом 3:0.
|Станимир Стойлов
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|Желтые карточки
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|Красные карточки
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|Главный судья
|Жуан Пиньейру (Португалия)