Текущие события
Футбол. Еврокубки
18.07
Селтик3
Алашкерт0
Футбол. Еврокубки
18.07
Сутьеска0
Астана2
Футбол. Еврокубки
18.07
Русенборг3
Валюр1
Футбол. Еврокубки
18.07
Шериф3
Торпедо Кт0
Футбол. Еврокубки
18.07
Карабах0
Олимпия Л0
Футбол. Еврокубки
18.07
Зриньски1
Спартак Тр1
Футбол. Еврокубки
18.07
Железничар3
Транс1
Все события
Фоторепортажи
14Цветная ушанка и самый красивый кокошник на чемпионате мира
21Как изменилась стоимость футболистов сборной России после ЧМ?
00:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» снова победила «Сутьеску» и вышла во второй раунд Лиги чемпионов

Футболисты «Астаны» победили черногорскую «Сутьеску» в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

Источник: AFP 2018

Игра проходила в Никшиче и завершилась со счетом 2:0 в пользу казахстанской команды.

На 38-й минуте с передачи полузащитника «Астаны» Серикжана Мужикова отличился сербский форвард Джордже Деспотович. Во втором тайме они поменялись ролями. На 65-й минуте отличился уже Мужиков, а Деспотович выступил в качестве ассистента.

В прошедшем матче за «Астану» дебютировал натурализованный бразильский полузащитник Ричард Алмейда из сборной Азербайджана. Он вышел на 81-й минуте, заменив хавбека сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслера.

Первый матч между «Астаной» и «Сутьеской» завершился победой команды Романа Григорчука со счетом 1:0. Таким образом, казахстанский клуб выиграл противостояние с общим результатом 3:0.

Сутьеска 0:2
Первый тайм: 0:1
Астана
18.07.2018, 21:00 1-й отборочный раунд Stadion Kraj Bistrice(Gradski)
Главные тренеры
Станимир Стойлов
Голы
9 Джордже Деспотович 38′
7 Серикжан Мужиков 65′
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Жуан Пиньейру (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Тренер "Астаны" подвел итоги первого раунда Лиги чемпионов и восхитился игрой своих футболистов
Прощай, сказка: лучший мундиаль в истории
«Барселона» отказалась от покупки Головина
Чемпионат мира стал соревнованием 10 клубов. Грустно, но факт
Дебют Роналду в «Ювентусе» состоится 12 августа
Власти России не пустили на ЧМ более 3 тысяч иностранцев
Июль без Маши. Шарапова снялась с очередного турнира
Российские дзюдоисты выиграли бронзу на домашнем ЧЕ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка