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00:06 (мск), источник: Sports.kz

«Сутьеска» — «Астана» 0:2. Подтверждение высокого класса

В матче первого отборочного раунда Лиги Чемпионов «Астана» в Никшиче переиграла черногорскую «Сутьеску» — 2:0.

Результат первой игры с минимальной победой чемпиона Казахстана не давал команде Романа Григорчука повода расслабиться, черногорцы особо сильны дома, это признают и болельщики и специалисты.

Стартовый состав гостей не стал неожиданным, из новичков в нем вновь был Антонио Рукавина. Вопреки ожиданиям хозяева поля не стали атаковать с первых минут, пошел обмен, в котором опасный момент создали хозяева поля, Марко Вучич в пределах штрафной головой ударил в нижний угол, Ненад Эрич был на месте. Астанчане ответили неопасными выстрелами издали Ласло Кляйнхайслера, Джордже Деспотовича и Марина Томасова, последний еще и гол забил, после навеса в штрафную, но был офсайд. Деспотович подобрал мяч у штрафной и пробил издали прямо в штангу, и это был первый действительно реальный голевой момент казахстанцев. Массированная атака гостей, мяч попал к Деспотовичу и тот в падении пробил в угол ворот соперника — 0:1. В концовке тайма Томасов выбегал на вратаря, в итоге перекинув его и перекладину.

Черногорцы пошли вперед на старте второй половины, создавали полумоменты у ворот Эрича. «Астана» отвечала острыми «уколами», Муртазаев из хорошего положения ударил прямо по центру цели. У хозяев мало что получалось, они начали нервничать, получить карточки, а заодно делать замены. Хотя времени было много, создавалось впечатление, будто «Сутьеска» попросту сдалась. Гости владели мячом больше, контролировали ход, навес Деспотовича слева и Серикжан Мужиков расстрелял ворота Владо Гильена. На этом все стало понятно, хоть хозяева сразу чуть и не отыграли один мяч, ничего бы это не изменило. Были моменты еще забить и разгромить хозяев у астанчан, Григорчук же решил делать замены, так состоялся дебют Ричарда Алмейды. Встреча подходила к завершению, «Астана» уверенно взяла свое, без особых проблем.

Во втором отборочном раунде чемпиону Казахстана будет противостоять датский «Митьюлланд».

Сутьеска 0:2
Первый тайм: 0:1
Астана
18.07.2018, 21:00 1-й отборочный раунд Stadion Kraj Bistrice(Gradski)
Главные тренеры
Станимир Стойлов
Голы
9 Джордже Деспотович 38′
7 Серикжан Мужиков 65′
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Жуан Пиньейру (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астана
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