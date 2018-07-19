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10:11 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» сожалеет о решении УЕФА отклонить апелляцию на санкции по итогам матчей еврокубков

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Санкт- петербургский «Зенит» сожалеет о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонить апелляцию клуба на санкции, примененные к нему по итогам прошедшего сезона Лиги Европы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Зенита».

В среду стало известно, что УЕФА отклонил апелляцию «Зенита» на решение о закрытии домашнего стадиона команды на следующий еврокубковый матч. Клуб из Санкт-Петербурга также был оштрафован на €70 тыс. после игры 1/8 финала Лиги Европы с немецкой командой «Ред Булл Лейпциг» (1:1) за бросание болельщиками российского клуба посторонних предметов на поле, скандирование расистских кричалок и блокировку лестничных пролетов. Петербуржцам также придется провести следующий домашний матч еврокубков при пустых трибунах.

«К сожалению, несмотря на большую работу, проделанную клубом по работе с болельщиками, и привлечению зрителей на стадион, из-за действий отдельных безответственных лиц, 50 тыс. наших болельщиков не смогут попасть на первый лигоевропейский матч сезона», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Зенита».

В сезоне-2017/18 клуб из Санкт-Петербурга занял пятое место в чемпионате России и начнет выступление в еврокубках с третьего квалификационного раунда Лиги Европы. «Зенит» узнает своих соперников по третьему раунду 23 июля, первый матч на этой стадии команда сыграет 9 августа, ответный — 16 августа.

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