«Зенит» сожалеет о решении УЕФА отклонить апелляцию на санкции по итогам матчей еврокубков

В среду стало известно, что УЕФА отклонил апелляцию «Зенита» на решение о закрытии домашнего стадиона команды на следующий еврокубковый матч. Клуб из Санкт-Петербурга также был оштрафован на €70 тыс. после игры 1/8 финала Лиги Европы с немецкой командой «Ред Булл Лейпциг» (1:1) за бросание болельщиками российского клуба посторонних предметов на поле, скандирование расистских кричалок и блокировку лестничных пролетов. Петербуржцам также придется провести следующий домашний матч еврокубков при пустых трибунах.

«К сожалению, несмотря на большую работу, проделанную клубом по работе с болельщиками, и привлечению зрителей на стадион, из-за действий отдельных безответственных лиц, 50 тыс. наших болельщиков не смогут попасть на первый лигоевропейский матч сезона», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Зенита».