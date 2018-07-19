Клубы Аршавина и Билялетдинова вышли во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы

«Кайрат» на своём поле разгромил «Энгордань» из Андорры со счётом 7:1. В отличие от первого матча, который завершился победой команды из Алма-Аты со счётом 3:0, в сегодняшней встрече в составе казахстанцев на поле не вышел российской нападающий Андрей Аршавин.