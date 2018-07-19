Клубы Аршавина и Билялетдинова вышли во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы
Сегодня, 19 июля, проходят ответные матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Сегодня, 19 июля, проходят ответные матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.
«Кайрат» на своём поле разгромил «Энгордань» из Андорры со счётом 7:1. В отличие от первого матча, который завершился победой команды из
Литовский «Тракай» на выезде обыграл казахстанский «Иртыш» — 1:0. В составе победителей на поле с первых минут выходили российские футболисты, защитник Евгений Осипов и полузащитник Динияр Билялетдинов. Первая встреча завершилась со счётом 0:0, что позволило литовцам благодаря сегодняшней победе выйти в следующий раунд турнира.