Обидчик участника группового раунда стал соперником «Тобола» в Лиге Европы
Армянский «Пюник» встретится с «Тоболом» во втором отборочном раунде Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Армянский «Пюник» встретится с «Тоболом» во втором отборочном раунде Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
В первом раунде «Пюник» обыграл македонский «Вардар», который в прошлом сезоне дошел до группового раунда ЛЕ. В первой игре армянский клуб выиграл со счетом 1:0, а в ответной встрече победил в гостях с результатом 2:0.
В обоих матчах против «Вардара» у «Пюника» в стартовом составе выходили два ивуарийских футболиста с опытом игры в Казахстане:
В первом раунде «Тобол» дважды победил грузинскую «Самтредию». В гостевой игре костанайцы выиграли со счетом 1:0, а в домашней — с результатом 2:0.