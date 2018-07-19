Обидчик участника группового раунда стал соперником «Тобола» в Лиге Европы

В первом раунде «Пюник» обыграл македонский «Вардар», который в прошлом сезоне дошел до группового раунда ЛЕ. В первой игре армянский клуб выиграл со счетом 1:0, а в ответной встрече победил в гостях с результатом 2:0.

В обоих матчах против «Вардара» у «Пюника» в стартовом составе выходили два ивуарийских футболиста с опытом игры в Казахстане: экс-нападающий «Кайрата А» Мохамед Конате забил в первой игре, а бывший защитник «Шахтера» и «Жетысу» Дидье Борис Кадио в обоих встречах проводил на поле все 90 минут.