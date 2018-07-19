Солигорский «Шахтер» пробился в 2-й раунд квалификации футбольной Лиги Европы

Источник: РИА "Новости"

Футболисты минского «Динамо» на обновленной динамовской арене принимали ирландский «Дерри Сити» и проиграли 1:2, но за счет гостевой виктории со счетом 2:0 вышли во второй раунд. Следующим соперником минчан будет словацкий клуб «Дунайска Стреда».

Солигорский «Шахтер» принимал на своем поле валлийский «Коннас-Ки» и выиграл 2:0. На 25-й минуте Элис Бакай открыл счет с пенальти, а за 10 минут до финального свистка Максим Бордачев забил второй гол. Неделю назад горняки победили на выезде с результатом 3:1. Во втором круге команда Сергея Ташуева встретится с польским «Лехом» (Познань).

Еще один представитель Беларуси в Лиге Европы — обладатель Кубка страны брестское «Динамо» стартует с 2-го раунда квалификации. 26 июля брестчане примут греческий «Атромитос» на своем поле, а 2 августа сыграют в Афинах.