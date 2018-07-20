Словенский «Домжале» стал соперником «Уфы» по второму квалификационному раунду Лиги Европы

Источник: РИА "Новости"

В ответном матче первого раунда «Домжале» в гостях сыграл вничью с боснийским клубом «Широки-Бриег» (2:2). Дома команды также сыграли вничью (1:1), словенский клуб вышел в следующий раунд благодаря большему количеству голов в гостях.

Матчи второго раунда пройдут 26 июля и 2 августа. Первую игру «Уфа» проведет на своем поле, ответную — на выезде. «Уфа» дебютирует в еврокубках, в прошлом году команда заняла шестое место в чемпионате России и завоевала право на участие в Лиге Европы, после того как было объявлено о прекращении существования «Тосно», победившего в Кубке России.

С третьего квалификационного раунда выступление в Лиге Европы начнет петербургский «Зенит», ставший пятым в чемпионате России. «Краснодар», занявший четвертое место, стартует с группового этапа.