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01:04 (мск), источник: ТАСС

Словенский «Домжале» стал соперником «Уфы» по второму квалификационному раунду Лиги Европы

ТАСС, 20 июля. Словенский футбольный клуб «Домжале» сыграет с «Уфой» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Источник: РИА "Новости"

В ответном матче первого раунда «Домжале» в гостях сыграл вничью с боснийским клубом «Широки-Бриег» (2:2). Дома команды также сыграли вничью (1:1), словенский клуб вышел в следующий раунд благодаря большему количеству голов в гостях.

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Матчи второго раунда пройдут 26 июля и 2 августа. Первую игру «Уфа» проведет на своем поле, ответную — на выезде. «Уфа» дебютирует в еврокубках, в прошлом году команда заняла шестое место в чемпионате России и завоевала право на участие в Лиге Европы, после того как было объявлено о прекращении существования «Тосно», победившего в Кубке России.

С третьего квалификационного раунда выступление в Лиге Европы начнет петербургский «Зенит», ставший пятым в чемпионате России. «Краснодар», занявший четвертое место, стартует с группового этапа.

Также в четверг первый раунд преодолели казахстанский «Кайрат», за который выступает форвард Андрей Аршавин, и литовский «Тракай» с полузащитником Динияром Билялетдиновым в составе. Во втором раунде «Кайрат» сыграет с голландским АЗ, «Тракай» — с сербским «Партизаном».

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