Каратэ или футбол? Игрок «Дюделанжа» прыгнул двумя ногами в живот сопернику

29-летний Брайан Мелисс на 93-й минуте матча в прыжке выбил мяч, а затем двумя ногами врезался в футболиста венгерского «Видеотона».

К этому моменту «Видеотон» вел дома 2:1. Первая игра завершилась вничью 1:1, и гол в конце матча выводил «Дюделанж» в следующий раунд квалификации ЛЧ.



После удаления Мелисса венгры сохранили победный счет и прошли дальше. Игрока «Дюделанжа» теперь ждет дисквалификация.