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13:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Каратэ или футбол? Игрок «Дюделанжа» прыгнул двумя ногами в живот сопернику

В матче квалификации Лиги чемпионов игрок люксембургского «Дюделанжа» был удален за грубый фол.

Источник: РИА "Новости"

29-летний Брайан Мелисс на 93-й минуте матча в прыжке выбил мяч, а затем двумя ногами врезался в футболиста венгерского «Видеотона».

Во время загрузки произошла ошибка.

К этому моменту «Видеотон» вел дома 2:1. Первая игра завершилась вничью 1:1, и гол в конце матча выводил «Дюделанж» в следующий раунд квалификации ЛЧ.

После удаления Мелисса венгры сохранили победный счет и прошли дальше. Игрока «Дюделанжа» теперь ждет дисквалификация.

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