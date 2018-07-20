CAS отменил решение УЕФА отстранить «Милан» от участия в еврокубках

Источник: AP 2018

27 июня УЕФА объявил, что арбитражная палата по финансовому контролю клубов приняла решение отстранить «Милан» от участия в еврокубках из-за нарушений правил финансового fair play. В частности, клуб обвинялся в нарушении принципов безубыточности. В тот же день «Милан» объявил, что подаст апелляцию на решение УЕФА в CAS.

Проблемы «Милана» проистекают из прошлогодней сделки бывшего итальянского премьер-министра Италии Сильвио Берлускони по продаже убыточной команды китайскому бизнесмену Ли Юнхону за $860 млн. Чтобы заключить сделку Ли нуждался в дополнительном финансировании от американского миллиардера Пола Сингера. Ли должен погасить кредит с высокой процентной ставкой в октябре.

Потративший $270 млн на приобретение новых игроков убыточный «Милан» не смог выполнить критерии финансового fair play УЕФА, которые запрещают клубам тратить средства сверх поступивших доходов. Правила были направлены на улучшение общей финансовой стабильности клубного футбола.