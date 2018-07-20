Текущие события
Футбол. Еврокубки
19.07
Дандолк2
Левадия1
Футбол. Еврокубки
19.07
Тре Фиори0
Рудар В3
Футбол. Еврокубки
19.07
Рунавик4
Хайберниан6
Футбол. Еврокубки
19.07
Уйпешт4
Нефтчи0
Футбол. Еврокубки
19.07
Домжале1
Широки Бриег1
Футбол. Еврокубки
19.07
Хабнарфьердюр0
Лахти0
Все события
Фоторепортажи
16«Муж, смотри футбол». Крутые хорватки и веселые британцы
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
14:32 (мск), источник: ТАСС

CAS отменил решение УЕФА отстранить «Милан» от участия в еврокубках

ТАСС, 20 июля. Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить итальянский «Милан» от участия в Лиге Европы в сезоне-2019/20. Об этом сообщает пресс- служба CAS.

Источник: AP 2018

27 июня УЕФА объявил, что арбитражная палата по финансовому контролю клубов приняла решение отстранить «Милан» от участия в еврокубках из-за нарушений правил финансового fair play. В частности, клуб обвинялся в нарушении принципов безубыточности. В тот же день «Милан» объявил, что подаст апелляцию на решение УЕФА в CAS.

Читайте также
Кутепов: Если бы я мог выбрать свой будущий клуб, это был бы «Милан»

Проблемы «Милана» проистекают из прошлогодней сделки бывшего итальянского премьер-министра Италии Сильвио Берлускони по продаже убыточной команды китайскому бизнесмену Ли Юнхону за $860 млн. Чтобы заключить сделку Ли нуждался в дополнительном финансировании от американского миллиардера Пола Сингера. Ли должен погасить кредит с высокой процентной ставкой в октябре.

Потративший $270 млн на приобретение новых игроков убыточный «Милан» не смог выполнить критерии финансового fair play УЕФА, которые запрещают клубам тратить средства сверх поступивших доходов. Правила были направлены на улучшение общей финансовой стабильности клубного футбола.

Основанный в 1899 году «Милан» является 18-кратным чемпионом Италии, семикратным победителем Лиги чемпионов и победителем клубного чемпионата мира. Также он является обладателем Кубка (5 раз) и Суперкубка (7) страны, Кубка обладателей кубков (5), Суперкубка УЕФА (5) и Межконтинентального кубка (3). «Милан» занял шестое место в чемпионате Италии сезона-2016/17 и вышел в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Милан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Звезду фигурного катания убили на улице Алма-Аты
Татьяна Тарасова: Он был не только моим учеником, он был моим товарищем. У меня просто нет слов
Самые яркие цитаты ЧМ-2018. Черчесов, Дзюба и остальные
Ташаев: Благодарен «Динамо», но в «Спартаке» я вырасту как игрок
Главный волшебник российского хоккея. 40 лет Павлу Дацюку
Черчесов: Сборная России достойна хорошей оценки за игру на ЧМ
Польский ЦСКА и плей-офф. Какой будет Единая лига в новом сезоне
СМИ: уволенный из «Челси» тренер Конте подаст в суд на клуб
IAAF подозревает двух россиян в нарушении антидопинговых правил
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка