«Тобол» заявил экс-футболиста «Ливерпуля» и «Реала» на Лигу Европы

Таким образом, Лескано сможет сыграть в матчах второго отборочного раунда Лиги Европы против армянского «Пюника».

Читайте также Обидчик участника группового раунда стал соперником «Тобола» в Лиге Европы

Первая игра пройдет 26 июля в Костанае, ответная — 2 августа в Ереване. На первую встречу букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа «Тобола» — 1.93, ничья — 3.4, победа «Пюника» — 4.34.

Напомним, в первом отборочном раунде Лиги Европы «Тобол» дважды обыграл грузинский «Самтредиа» — 1:0 в гостях и 2:0 — дома.