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15:37 (мск), источник: Sports.kz

«Тобол» заявил экс-футболиста «Ливерпуля» и «Реала» на Лигу Европы

Костанайский «Тобол» включил в заявку на Лигу Европы своего новичка — 25-летнего аргентинского нападающего Хуана Лескано, сообщает Sports.kz.

Таким образом, Лескано сможет сыграть в матчах второго отборочного раунда Лиги Европы против армянского «Пюника».

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Первая игра пройдет 26 июля в Костанае, ответная — 2 августа в Ереване. На первую встречу букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа «Тобола» — 1.93, ничья — 3.4, победа «Пюника» — 4.34.

Напомним, в первом отборочном раунде Лиги Европы «Тобол» дважды обыграл грузинский «Самтредиа» — 1:0 в гостях и 2:0 — дома.

Хуан Лескано на протяжении карьеры играл за молодежные команды «Ливерпуля» и «Реала», арабский «Аль-Ахли», швейцарский «Лугано» и российские «Енисей», «СКА-Хабаровск» и «Анжи».

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