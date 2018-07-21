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16:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» дозаявила Кабанангу на Лигу чемпионов

Футбольный клуб «Астана» внес в заявку команды на Лигу чемпионов форварда сборной ДР Конго Жуниора Кабанангу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов столичный клуб сыграет с датским «Мидтьюлландом». Первый матч между командами пройдет 24 июля в Казахстане, а ответный — 1 августа в Дании.

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Кабананга вернулся в столичный клуб в середине июня. Кабананга перешел на правах аренды из клуба «Аль-Наср» из Эр-Рияда, выступающего в саудовской премьер-лиге.

29-летний нападающий выступал за «Астану» с лета 2015 по 2017 год. В 94 матчах за столичный клуб во всех турнирах он забил 37 мячей и отдал девять голевых передач.

В феврале 2018-го конголезец перешел в «Аль-Наср», подписав контракт на 2,5 года. Сумма сделки составила два миллиона евро. Этот трансфер стал самым дорогим в истории казахстанского футбола. В шести матчах за новый клуб Кабананга забил четыре гола.

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