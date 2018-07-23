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00:47 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» узнает возможных соперников по квалификации футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 23 июля. Жеребьевка 3-го квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов пройдет в понедельник в швейцарском Ньоне. Своих возможных соперников узнает бронзовый призер чемпионата России московский «Спартак».

Российский клуб пробивается в основной турнир Лиги чемпионов по пути представителей лиг, подопечным Массимо Карреры необходимо преодолеть две квалификационные стадии. В 3-м раунде соперниками «Спартака» могут стать «Бенфика», которая заняла второе место в чемпионате Португалии, а также победители двух пар 2-го раунда — между греческим ПАОКом и швейцарским «Базелем», а также «Аяксом» из Нидерландов и австрийским «Штурмом» из Граца. Матчи 2-го раунда пройдут 24—25 июля и 31 июля-1 августа.

«Спартак» не вошел в число сеяных команд раунда, как и турецкий «Фенербахче», бельгийский «Стандард» и чешская «Славия». Посеянным является вице-чемпион Украины киевское «Динамо», однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжает разводить клубы из Украины и России при жеребьевках.

Жеребьевка состоится в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, начало — 13:00 мск.

Матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 7−8 и 14 августа. При жеребьевке будут определены пары команд и хозяева полей в первых матчах. Победители 3-го раунда выходят в стадию плей-офф, проигравшие команды получают возможность сыграть в групповом турнире Лиги Европы. Помимо команд «пути представителей лиг», в понедельник будут определены пары команд чемпионского пути, где в борьбу вступают австрийский «Зальцбург» и греческий АЕК, а остальные команды определятся по итогам 2-го раунда.

В основном турнире — «Локомотив» и ЦСКА

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов пройдет 6 августа. В основном турнире Лиги чемпионов выступят 32 клуба, из которых 26 уже известны. Это российские «Локомотив» и ЦСКА, испанские «Реал», «Атлетико», «Барселона» и «Валенсия», немецкие «Бавария», «Шальке», «Хоффенхайм» и дортмундская «Боруссия», английские «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», итальянские «Ювентус», «Наполи», «Рома» и «Интер», французские «Пари Сен-Жермен», «Монако» и «Лион», а также чемпионы Португалии («Порту»), Украины («Шахтер»), Бельгии («Брюгге»), Турции («Галатасарай») и Чехии («Виктория»). Еще шесть команд определит квалификация, два клуба квалифицируются по пути представителей лиг, четыре — по чемпионскому пути.

Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов пройдет 30 августа в Монако. В новом сезоне финал главного еврокубка запланирован на 1 июня 2019 года в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

Жеребьевка Лиги Европы

В понедельник в 14:00 мск также состоится жеребьевка 3-го раунда Лиги Европы, где определится соперник «Зенита», занявшего пятое место в чемпионате страны. «Зенит» попал в число сеяных команд, его соперником может стать определенный клуб или победитель пары 2-го раунда.

В 3-м раунде Лиги Европы также может выступить «Уфа» — в случае победы во втором раунде над словенским «Домжале». Уфимцы свои матчи 2-го раунда проведут 26 июля и 2 августа.

Во втором по значимости еврокубке команды также пробиваются в основной турнир по пути лиг и чемпионскому пути (здесь выступают клубы, начинавшие сезон в квалификации Лиги чемпионов). В основном турнире Лиги Европы выступят 48 команд, 17 из них, включая «Краснодар», получили автоматические путевки. Жеребьевка группового турнира Лиги Европы состоится в Монако 31 августа. Финал турнира в нынешнем сезоне состоится 29 мая в Баку.

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