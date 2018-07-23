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13:29 (мск), источник: Vesti.kz

С кем сыграет «Астана» при выходе в третий отборочный раунд Лиги чемпионов

Сегодня, 23 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором определились потенциальные соперники «Астаны», если она дойдет до этой стадии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во втором отборочном раунде турнира чемпион Казахстана сыграет с датским «Мидтьюлландом». Первый матч между командами пройдет 24 июля в столице, а ответный — 1 августа в Дании.

В случае выхода в третий отборочный раунд Лиги чемпионов соперником «Астаны» станет победитель противостояния «Динамо» Загреб (Хорватия) — «Хапоэль» Беер-Шева (Израиль).

Матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов пройдут 7/8 и 14 августа. Команды, проигравшие на данной стадии, продолжат борьбу в раунде плей-офф Лиги Европы, где пойдут по Пути чемпионов.

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