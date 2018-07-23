С кем сыграет «Астана» при выходе в третий отборочный раунд Лиги чемпионов
Сегодня, 23 июля, в
Сегодня, 23 июля, в
Во втором отборочном раунде турнира чемпион Казахстана сыграет с датским «Мидтьюлландом». Первый матч между командами пройдет 24 июля в столице, а ответный — 1 августа в Дании.
В случае выхода в третий отборочный раунд Лиги чемпионов соперником «Астаны» станет победитель противостояния «Динамо» Загреб (Хорватия) — «Хапоэль»
Матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов пройдут 7/8 и 14 августа. Команды, проигравшие на данной стадии, продолжат борьбу в раунде