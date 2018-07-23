«Спартак» в третьем отборочном раунде ЛЧ сыграет с победителем пары ПАОК — «Базель»

Источник: РИА "Новости"

«Спартак», занявший третье место в чемпионате России в прошедшем сезоне, был в числе несеяных в группе «Путь представителей лиг». Первый матч красно-белые проведут 7 или 8 августа в гостях, ответный — 14 августа дома.

Победитель по сумме двух игр пройдет в раунд плей-офф квалификации, проигравший продолжит борьбу на групповом этапе Лиги Европы.

Первый матч второго отборочного раунда ПАОК — «Базель» пройдет 24 июля в греческих Салониках, ответный — 1 августа в Базеле. В минувшем сезоне ПАОК и «Базель» заняли вторые места в своих национальных чемпионатах.

Красно-белые раньше не играли в официальных турнирах с клубом из Салоников. С «Базелем» спартаковцы провели четыре игры — по две в Лиге Европы и Лиге чемпионов. В этих матчах красно-белые одержали одну победу, потерпели два поражения, еще одна встреча завершилась вничью. В последний раз эти команды встречались в феврале 2011 года.

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Остальные пары

В «Пути представителей лиг «Бенфика» (Португалия) сыграет с «Фенербахче» (Турция), «Стандард» (Бельгия) встретится с сильнейшим в паре «Аякс» (Нидерланды) — «Штурм» (Австрия), чешская «Славия» сразится с украинским «Динамо» (Киев).

В «Пути чемпионов» АЕК (Греция) сыграет с сильнейшим в противостоянии «Селтик» (Шотландия) — «Русенборг» (Норвегия), «Зальцбург» (Австрия) — со «Шкендией» (Македония) или «Шерифом» (Молдавия), сильнейший в паре «Црвена Звезда» (Сербия) — «Судува» (Литва) сыграет с «Легией» (Польша) или «Спартаком» (Словакия), победитель пары «Кукес» (Албания) — «Карабах» (Азербайджан) сразится с БАТЭ (Белоруссия) или ХИКом (Финляндия), победитель противостояния «Астана» (Казахстан) — «Митьюлланд» (Дания) встретится с «Динамо» (Загреб, Хорватия) или «Хапоэлем» (Беэр-Шева, Израиль), а сильнейший в паре ЧФР (Румыния) — «Мальме» (Швеция) сыграет с «Лудогорцем"(Болгария) или «Види» (Венгрия).