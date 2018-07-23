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14:12 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ узнали возможного соперника по 3-му раунду квалификации Лиги чемпионов

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Футболисты борисовского БАТЭ в случае успеха в матчах с финским ХИКом во втором круге затем встретится с победителем пары «Кукеси» (Албания) — «Карабах» (Азербайджан).

Первый поединок с чемпионом Финляндии БАТЭ проведет 25 июля на поле «Борисов-Арены», а 1 августа сыграет в Хельсинки. Встречу в Борисове будет судить бригада итальянских арбитров во главе с 37-летним рефери ФИФА Марко Ди Белло.

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