Футболисты БАТЭ узнали возможного соперника по 3-му раунду квалификации Лиги чемпионов
23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В
23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В
Футболисты борисовского БАТЭ в случае успеха в матчах с финским ХИКом во втором круге затем встретится с победителем пары «Кукеси» (Албания) — «Карабах» (Азербайджан).
Первый поединок с чемпионом Финляндии БАТЭ проведет 25 июля на поле «Борисов-Арены», а 1 августа сыграет в Хельсинки. Встречу в Борисове будет судить бригада итальянских арбитров во главе с 37-летним рефери ФИФА Марко Ди Белло.