Определились соперники «Кайрата» и «Тобола» в случае выхода в третий отборочный раунд Лиги Европы

Источник: fckairat.com

Третий раунд разбит на Путь чемпионов и Основной путь. Матчи этой стадии пройдут 9 и 16 августа.

Во второй отборочный раунд Лиги Европы пробились два казахстанских клуба — «Кайрат» и «Тобол», которые сыграют с голландским «АЗ Алкмааром» и ярмянским «Пюником» соответственно.

Так, костанайский клуб попал в число «несеяных» и в случае успеха в третьем раунде сыграет с победителем противостояния «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Раднички» (Сербия).

А алматинский клуб, попавший в число «сеяных», сыграет с чешской «Сигмой».