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15:38 (мск), источник: Vesti.kz

Определились соперники «Кайрата» и «Тобола» в случае выхода в третий отборочный раунд Лиги Европы

Сегодня, 23 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: fckairat.com

Третий раунд разбит на Путь чемпионов и Основной путь. Матчи этой стадии пройдут 9 и 16 августа.

Во второй отборочный раунд Лиги Европы пробились два казахстанских клуба — «Кайрат» и «Тобол», которые сыграют с голландским «АЗ Алкмааром» и ярмянским «Пюником» соответственно.

Так, костанайский клуб попал в число «несеяных» и в случае успеха в третьем раунде сыграет с победителем противостояния «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Раднички» (Сербия).

А алматинский клуб, попавший в число «сеяных», сыграет с чешской «Сигмой».

Отметим, что «Астана», в случае вылета из розыгрыша Лиги чемпионов продолжит борьбу в Лиге Европы, где встретится с победителем пары «Нью Сейнтс» (Уэльс) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар).

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