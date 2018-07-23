Определились соперники «Кайрата» и «Тобола» в случае выхода в третий отборочный раунд Лиги Европы
Сегодня, 23 июля, в
Сегодня, 23 июля, в
Третий раунд разбит на Путь чемпионов и Основной путь. Матчи этой стадии пройдут 9 и 16 августа.
Во второй отборочный раунд Лиги Европы пробились два казахстанских клуба — «Кайрат» и «Тобол», которые сыграют с голландским «АЗ Алкмааром» и ярмянским «Пюником» соответственно.
Так, костанайский клуб попал в число «несеяных» и в случае успеха в третьем раунде сыграет с победителем противостояния «Маккаби»
А алматинский клуб, попавший в число «сеяных», сыграет с чешской «Сигмой».
Отметим, что «Астана», в случае вылета из розыгрыша Лиги чемпионов продолжит борьбу в Лиге Европы, где встретится с победителем пары «Нью Сейнтс» (Уэльс) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар).