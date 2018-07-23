Минское «Динамо» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы может сыграть с «Зенитом», «Шахтер» — с «Генком»
23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В
23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В
Футболисты столичного «Динамо» в случае успеха в двухматчевом противостоянии со словацким клубом ДАК будут соперничать с «Зенитом» из
Солигорский «Шахтер», которому во 2-м раунде предстоит сразиться с польским «Лехом», на следующем этапе может сыграть с победителем пары «Генк» (Бельгия) / «Фола Эш» (Люксембург).
Соперником брестского «Динамо», в случае преодоления барьера в лице греческого «Атромитоса» во 2-м раунде квалификации, станет
Матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 9-го и 16-го августа. Встречи 2-го раунда квалификации состоятся 26-го июля и 2-го августа.
Напомним, что ранее в Ньоне прошла жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, по результатам которой сильнейший в паре БАТЭ/ХИК (Финляндия) сразится с победителем противостояния «Кукеси» (Албания) / «Карабах» (Азербайджан). Проигравший же в в дуэли БАТЭ/ХИК в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с победителем пары «Олимпия» (Любляна, Словения) / «Крузейдерс» (Северная Ирландия).