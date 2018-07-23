Минское «Динамо» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы может сыграть с «Зенитом», «Шахтер» — с «Генком»

Футболисты столичного «Динамо» в случае успеха в двухматчевом противостоянии со словацким клубом ДАК будут соперничать с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Солигорский «Шахтер», которому во 2-м раунде предстоит сразиться с польским «Лехом», на следующем этапе может сыграть с победителем пары «Генк» (Бельгия) / «Фола Эш» (Люксембург).

Соперником брестского «Динамо», в случае преодоления барьера в лице греческого «Атромитоса» во 2-м раунде квалификации, станет кто-то из дуэта «Железничар» (Босния и Герцеговина) / «Аполлон» (Кипр).

Матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 9-го и 16-го августа. Встречи 2-го раунда квалификации состоятся 26-го июля и 2-го августа.