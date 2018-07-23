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18:58 (мск), источник: Sport24

Белорусский гранд или словацкий ноунейм. С кем «Зенит» сыграет в квалификации Лиги Европы

По итогам жеребьевки Лиги Европы петербургский «Зенит» в третьем квалификационном раунде турнира встретится с победителем пары «Дунайска Стреда» — «Динамо Минск». Знакомимся с потенциальными соперниками сине-бело-голубых.

Источник: Sport24

«Дунайска Стреда» (Словакия)

Основан: 1904 год
Цвета: желто-синие
Тренер: Петер Хибалла
Стадион: MOL-Арена (9901 зрителей)
Достижения: обладатель Кубка Словакии (1987), обладатель Кубка Чехословакии (1987).

  • Большую часть из своей более чем столетней истории клуб из Дунайской Стреды выступал в низших дивизионах.
  • Впервые в 1 лигу чемпионата Чехословакии «Дунайска Стреда» пробилась в 1985 году. В дебютный сезон она стала 11-й.
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  • Самым успешным годом для команды стал 1987-й, когда «Дунайска Стреда» выиграла Кубок Словакии и Кубок Чехословакии.
  • В самом первом сезоне чемпионата Словакии «Дунайска Стреда» выиграла бронзу. Но далее ее результаты ухудшились. А в 1998 году команда покинула элитный дивизион.
  • В минувшем сезоне «Дунайска Стреда» вновь стала третьей командой в Словакии. Лишь два очка не хватило ей до серебра.
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  • Домашние матчи команда проводит на стадионе «MOL-Арена», который вмещает почти 10 тысяч зрителей. Это четвертый по вместимости стадион в главной лиге страны.
  • В свое время цвета «Дунайской Стреды» защищал экс-тренер «Сатурна» Владимир Вайсс. В 1995 году он провел за команду 31 матч и забил 4 мяча.
  • В первом квалификационном раунде Лиги Европы «Дунайска Стреда» выиграла по сумме двух матчей у тбилисского «Динамо» — 1:1 дома и 1:2 на выезде. Причем победный мяч в выездной встрече был забит на 94-й минуте.
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  • Руководит командой немец Петер Хибалла. Большую часть карьеры он тренировал молодежные и юношеские команды немецких клубов.

«Динамо Минск» (Белоруссия)

Основан: 1927
Цвета: сине-белые
Тренер: Сергей Гуренко
Стадион: «Динамо» (22246 зрителей)
Достижения: чемпион СССР (1982), чемпион Белоруссии (1992−1995, 1997, 2004), обладатель Кубка Белоруссии (1992, 1994, 2003).

  • В советские времена «Динамо» был флагманом белорусского футбола. И единственным клубом, сумевшим выиграть чемпионат СССР.
  • С появленим чемпионата Белоруссии как отдельной боевой единицы, минчане долгое время оставались лучшим клубом страны. В 90-е годы «Динамо» лишь трижды позволило соперникам забрать у него титул.
  • Но с появлением на рубеже веков денег у других команд и проекта под названием БАТЭ, минские динамовцы стали сдавать позиции. За последние 20 лет у них только один титул. Этакий белорусский «Спартак».
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  • Самый реальный шанс вновь стать чемпионом был у «Динамо» в прошлом году. Но в сумасшедшей концовке чемпионате БАТЭ в очередной раз отстоял свой титул.
  • Владелец минского «Динамо» — один из самых влиятельных бизнесменов страны Юрий Чиж. В 2016 году на него было заведено уголовное дело в связи с уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах. Но спустя полгода Чиж был отпущен из СИЗО КГБ, так как признал вину и компенсировал ущерб.
  • Руководит командой хорошо знакомый российским болельщикам экс-защитник «Локомотива» Сергей Гуренко. Помогает ему еще один железнодорожник Юрий Дроздов. А вратарей в команде тренирует Сергей Омельянчук, ранее выступавший за «Томь», «Терек», «Ростов», «Шинник» и все тот же «Локо».
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  • Спортивный директор клуба — легенда томской «Томи» и самарских «Крыльев Советов» Виталий Булыга.
  • В 2013 году в аренду в минское «Динамо» заезжал Дмитрий Сычев. В белорусской столице он забил три мяча.
  • Домашние матчи команда проводит на главной арене страны — минском стадионе «Динамо», который месяц назад был сдан после реконструкции.
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  • В первом квалификационном раунде «Динамо» выиграло у североирландского «Дерри Сити» — 2:0 на выезде и 1:2 дома.

Что говорят?

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал Sport24 жеребьевку квалификации Лиги Европы.

Минский клуб сыграет со словацкой «Дунайска Стредой», а в случае успеха — с петербургским «Зенитом».

«Хорошо оценю готовность команды своей команды. У нас идет сезон, проблема одна — новички, которых мы подписали, находятся не в оптимальных кондициях. У нас нет недооценки по отношению к сопернику. Чемпионат мира в России стал наглядным примером, к чему может привести недооценка соперника, когда множество фаворитов вылетели на ранней стадии турнира.

Семак? Знаю его, конечно. Он очень хорошо себя зарекомендовал в «Уфе». Приглашение в «Зенит» он получил абсолютно заслуженно. В средней команде он добился максимума. Теперь перед ним задача добиться максимума с «Зенитом», а этого будет достичь гораздо сложнее. Это большой вызов в его карьере. Помню, что Семак был умным футболистом. Могу сказать, что нельзя сравнивать этот «Зенит» и прошлогодний. Тот был «Зенитом» Манчини, а это «Зенит» Семака. Сейчас тяжело говорить о шансах в том, что касается нашего возможного противостояния. Все мои мысли пока только связаны с «Дунайской», — сказал Гуренко корреспонденту Sport24 Гранту Гетадаряну.

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