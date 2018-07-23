Белорусский гранд или словацкий ноунейм. С кем «Зенит» сыграет в квалификации Лиги Европы

Основан: 1904 год
Цвета: желто-синие
Тренер: Петер Хибалла
Стадион: MOL-Арена (9901 зрителей)
Достижения: обладатель Кубка Словакии (1987), обладатель Кубка Чехословакии (1987).
Основан: 1927
Цвета: сине-белые
Тренер: Сергей Гуренко
Стадион: «Динамо» (22246 зрителей)
Достижения: чемпион СССР (1982), чемпион Белоруссии (1992−1995, 1997, 2004), обладатель Кубка Белоруссии (1992, 1994, 2003).
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал Sport24 жеребьевку квалификации Лиги Европы.
Минский клуб сыграет со словацкой «Дунайска Стредой», а в случае успеха — с петербургским «Зенитом».
«Хорошо оценю готовность команды своей команды. У нас идет сезон, проблема одна — новички, которых мы подписали, находятся не в оптимальных кондициях. У нас нет недооценки по отношению к сопернику. Чемпионат мира в России стал наглядным примером, к чему может привести недооценка соперника, когда множество фаворитов вылетели на ранней стадии турнира.
Семак? Знаю его, конечно. Он очень хорошо себя зарекомендовал в «Уфе». Приглашение в «Зенит» он получил абсолютно заслуженно. В средней команде он добился максимума. Теперь перед ним задача добиться максимума с «Зенитом», а этого будет достичь гораздо сложнее. Это большой вызов в его карьере. Помню, что Семак был умным футболистом. Могу сказать, что нельзя сравнивать этот «Зенит» и прошлогодний. Тот был «Зенитом» Манчини, а это «Зенит» Семака. Сейчас тяжело говорить о шансах в том, что касается нашего возможного противостояния. Все мои мысли пока только связаны с «Дунайской», — сказал Гуренко корреспонденту Sport24 Гранту Гетадаряну.