Белорусский гранд или словацкий ноунейм. С кем «Зенит» сыграет в квалификации Лиги Европы

«Дунайска Стреда» (Словакия)

«Динамо Минск» (Белоруссия)

Что говорят?

«Хорошо оценю готовность команды своей команды. У нас идет сезон, проблема одна — новички, которых мы подписали, находятся не в оптимальных кондициях. У нас нет недооценки по отношению к сопернику. Чемпионат мира в России стал наглядным примером, к чему может привести недооценка соперника, когда множество фаворитов вылетели на ранней стадии турнира.

Семак? Знаю его, конечно. Он очень хорошо себя зарекомендовал в «Уфе». Приглашение в «Зенит» он получил абсолютно заслуженно. В средней команде он добился максимума. Теперь перед ним задача добиться максимума с «Зенитом», а этого будет достичь гораздо сложнее. Это большой вызов в его карьере. Помню, что Семак был умным футболистом. Могу сказать, что нельзя сравнивать этот «Зенит» и прошлогодний. Тот был «Зенитом» Манчини, а это «Зенит» Семака. Сейчас тяжело говорить о шансах в том, что касается нашего возможного противостояния. Все мои мысли пока только связаны с «Дунайской», — сказал Гуренко корреспонденту Sport24 Гранту Гетадаряну.