Сколько можно заработать на выступлении в еврокубках?

Источник: Спорт-Экспресс

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

4-й отборочный раунд

Между участниками данной стадии будет распределено 30 миллионов евро. Каждый вылетевший клуб получит фиксированную выплату в размере 5 миллионов евро (то есть «Спартак» столько заработает гарантированно в случае победы в третьем раунде отбора). Для победителей призовых не предусмотрено, зато они получат деньги за участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

Основной раунд Лиги чемпионов (от группового этапа до финала).

Общие выплаты клубам делятся на четыре категории:

— 25% — первоначальные выплаты (488 миллиона евро).

— 30% — фиксированные выплаты за результаты (585 миллиона).

— 30% — выплаты согласно рейтингу выступления команд за десять лет (585 миллиона).

— 15% — выплаты в соответствии с долей маркетингового пула (292 миллиона).

Первоначальные выплаты

— За участие в групповом этапе ЛЧ каждому клубу полагается по 15,25 миллиона евро.

Фиксированные выплаты

Бонус за каждую победу на групповом этапе составит 2,7 миллиона евро, за ничью — 0,9 миллиона. Неиспользованные средства (0,9 миллиона с каждой ничьей) суммируются и перераспределяются среди участников группового этапа в пропорциональной зависимости от количества побед.

То есть за счет результатов на групповом этапе клуб может заработать 31,45 миллиона евро (при условии шести побед в шести матчах).

Выплаты участникам плей-офф:

— 1/8 финала: по 9,5 миллиона евро.

— ¼ финала: по 10,5 миллиона.

— ½ финала: по 12 миллионов.

— Финал: по 15 миллионов.

Победитель Лиги чемпионов дополнительно получит 4 миллиона.

Участники матча за Суперкубок УЕФА-2018 получат еще по 3,5 миллиона, а победитель — дополнительно 1 миллион.

Выплаты на основе рейтинга

Новый рейтинг рассчитан на основе выступлений клубов за последние 10 лет. Кроме очков, набранных за этот период, начисляются бонусные баллы за победы в Лиге чемпионов/Кубке чемпионов, Лиге Европы/Кубке УЕФА, Кубке кубков и Суперкубке УЕФА. Сумма в 585 миллионов евро разбита на «доли коэффициентов», каждая доля — 1,108 миллиона. Клуб с самой низкой позицией в рейтинге получит одну долю (1,108 миллиона). Следующая позиция — две доли, и так далее. Клуб с наивысшим рейтингом получит 32 доли (35,46 миллиона). Из российских клубов в данном рейтинге сейчас выше всех располагается «Зенит» (19-е место), потом — ЦСКА (27), далее — «Рубин» (47), «Спартак» (66), «Локомотив» (83).

Маркетинговый пул

Предполагаемая сумма в размере 292 миллионов евро будет распределена согласно удельному весу каждого телевизионного рынка, представленного участниками Лиги чемпионов (начиная с группового этапа), а затем разбита между клубами в соответствии с тем, какие ассоциации они представляют.

Выплаты из маркетингового пула для каждого клуба зависят от пяти факторов:

1) фактическая итоговая сумма маркетингового пула.

2) состав участников Лиги чемпионов-2018/19.

3) число клубов каждой ассоциации в Лиге чемпионов-2018/19.

4) место, которое участники Лиги чемпионов-2018/19 заняли в предыдущем чемпионате страны.

5) результаты каждого клуба в Лиге чемпионов-2018/19.

Без учета перечислений из маркетингового пула и за участие в Суперкубке УЕФА-2019, которые предсказать пока сложно, один клуб может максимально заработать благодаря выступлению в ЛЧ-2018/19 около 15,25 (участие в групповом этапе) + 16,2 (шесть побед на групповом этапе) + 51 (выигрыш ЛЧ) + 35,46 (рейтинг) = 117,91 миллиона евро. Для сравнения: сборная Франции победой на чемпионате мира принесла своей ассоциации 38 миллионов долларов — то есть более чем в три раза меньше.

В общей сложности участники Лиги чемпионов-2018/19 и Суперкубка УЕФА-2018 получат 2,04 миллиарда евро.

Российские клубы в ЛЧ

«Спартак» стартует с третьего отборочного раунда. Его соперником будет либо швейцарский «Базель», либо ПАОК. Первый матч красно-белые проведут в гостях 7 или 8 августа, ответный — дома 14 августа. Если московская команда проиграет, то выступит в групповом этапе Лиги Европы.

«Локомотив» и ЦСКА стартуют с группового этапа (соответственно уже точно заработают по 15,25 миллиона евро). Жеребьевка данной стадии пройдет 30 августа. Матчи в группах начнутся 18 сентября.

ЛИГА ЕВРОПЫ

Система распределения средств в целом такая же, как и в Лиге чемпионов, только суммы намного меньше.

2,62 миллиона евро — первоначальная выплата всем участникам группового этапа.

За каждую победу на групповом этапе клуб получит 570 тысяч евро, а за ничью — 190 тысяч.

За первое место в группе положен 1 миллион евро, а за второе — 500 тысяч.

Выплаты участникам плей-офф:

— 1/16 финала — по 500 тысяч евро.

— 1/8 финала — по 1,1 миллиона евро.

— ¼ финала — по 1,5 миллиона евро.

— ½ финала — по 2,4 миллиона евро.

— Финал — по 4,5 миллиона евро.

Победитель дополнительно получит 4 миллиона евро.

На основе рейтинга клуб может заработать минимум 71,4 тысячи евро, максимум — 3,42 миллиона.

Что касается маркетингового пула Лиги Европы, то он составляет 168 миллионов евро. Без учета его, а также выхода в Суперкубок УЕФА-2019 победитель турнира может получить от УЕФА максимум 21,04 миллиона евро.

Российские клубы в ЛЕ

«Уфа» стартует со второго отборочного раунда, в котором встретится со словенским «Домжале». Первый матч пройдет в России 26 июля, а ответный 2 августа в Словении. Клуб, потерпевший поражение на этой стадии, получит от УЕФА 260 тысяч евро в качестве выплаты солидарности.

«Зенит» начнет выступления с третьего отборочного раунда (первый матч — 9 августа, ответный — 16 августа). Там он сыграет или со словацким ДАК, или с белорусским «Динамо» (Минск). Вылетевший после данной стадии клуб заработает 280 тысяч евро.