Сколько можно заработать на выступлении в еврокубках?
Один только выход в 4-й отборочный раунд принесет «Спартаку» 5 миллионов евро.
Один только выход в 4-й отборочный раунд принесет «Спартаку» 5 миллионов евро.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
4-й отборочный раунд
Между участниками данной стадии будет распределено 30 миллионов евро. Каждый вылетевший клуб получит фиксированную выплату в размере 5 миллионов евро (то есть «Спартак» столько заработает гарантированно в случае победы в третьем раунде отбора). Для победителей призовых не предусмотрено, зато они получат деньги за участие в групповом этапе Лиги чемпионов.
Основной раунд Лиги чемпионов (от группового этапа до финала).
Общие выплаты клубам делятся на четыре категории:
— 25% — первоначальные выплаты (488 миллиона евро).
— 30% — фиксированные выплаты за результаты (585 миллиона).
— 30% — выплаты согласно рейтингу выступления команд за десять лет (585 миллиона).
— 15% — выплаты в соответствии с долей маркетингового пула (292 миллиона).
Первоначальные выплаты
— За участие в групповом этапе ЛЧ каждому клубу полагается по 15,25 миллиона евро.
Фиксированные выплаты
Бонус за каждую победу на групповом этапе составит 2,7 миллиона евро, за ничью — 0,9 миллиона. Неиспользованные средства (0,9 миллиона с каждой ничьей) суммируются и перераспределяются среди участников группового этапа в пропорциональной зависимости от количества побед.
То есть за счет результатов на групповом этапе клуб может заработать 31,45 миллиона евро (при условии шести побед в шести матчах).
Выплаты участникам плей-офф:
— 1/8 финала: по 9,5 миллиона евро.
— ¼ финала: по 10,5 миллиона.
— ½ финала: по 12 миллионов.
— Финал: по 15 миллионов.
Победитель Лиги чемпионов дополнительно получит 4 миллиона.
Участники матча за Суперкубок УЕФА-2018 получат еще по 3,5 миллиона, а победитель — дополнительно 1 миллион.
Выплаты на основе рейтинга
Новый рейтинг рассчитан на основе выступлений клубов за последние 10 лет. Кроме очков, набранных за этот период, начисляются бонусные баллы за победы в Лиге чемпионов/Кубке чемпионов, Лиге Европы/Кубке УЕФА, Кубке кубков и Суперкубке УЕФА. Сумма в 585 миллионов евро разбита на «доли коэффициентов», каждая доля — 1,108 миллиона. Клуб с самой низкой позицией в рейтинге получит одну долю (1,108 миллиона). Следующая позиция — две доли, и так далее. Клуб с наивысшим рейтингом получит 32 доли (35,46 миллиона). Из российских клубов в данном рейтинге сейчас выше всех располагается «Зенит» (19-е место), потом — ЦСКА (27), далее — «Рубин» (47), «Спартак» (66), «Локомотив» (83).
Маркетинговый пул
Предполагаемая сумма в размере 292 миллионов евро будет распределена согласно удельному весу каждого телевизионного рынка, представленного участниками Лиги чемпионов (начиная с группового этапа), а затем разбита между клубами в соответствии с тем, какие ассоциации они представляют.
Выплаты из маркетингового пула для каждого клуба зависят от пяти факторов:
1) фактическая итоговая сумма маркетингового пула.
2) состав участников Лиги чемпионов-2018/19.
3) число клубов каждой ассоциации в Лиге чемпионов-2018/19.
4) место, которое участники Лиги чемпионов-2018/19 заняли в предыдущем чемпионате страны.
5) результаты каждого клуба в Лиге чемпионов-2018/19.
Без учета перечислений из маркетингового пула и за участие в Суперкубке УЕФА-2019, которые предсказать пока сложно, один клуб может максимально заработать благодаря выступлению в ЛЧ-2018/19 около 15,25 (участие в групповом этапе) + 16,2 (шесть побед на групповом этапе) + 51 (выигрыш ЛЧ) + 35,46 (рейтинг) = 117,91 миллиона евро. Для сравнения: сборная Франции победой на чемпионате мира принесла своей ассоциации 38 миллионов долларов — то есть более чем в три раза меньше.
В общей сложности участники Лиги чемпионов-2018/19 и Суперкубка УЕФА-2018 получат 2,04 миллиарда евро.
Российские клубы в ЛЧ
«Спартак» стартует с третьего отборочного раунда. Его соперником будет либо швейцарский «Базель», либо ПАОК. Первый матч
«Локомотив» и ЦСКА стартуют с группового этапа (соответственно уже точно заработают по 15,25 миллиона евро). Жеребьевка данной стадии пройдет 30 августа. Матчи в группах начнутся 18 сентября.
ЛИГА ЕВРОПЫ
Система распределения средств в целом такая же, как и в Лиге чемпионов, только суммы намного меньше.
2,62 миллиона евро — первоначальная выплата всем участникам группового этапа.
За каждую победу на групповом этапе клуб получит 570 тысяч евро, а за ничью — 190 тысяч.
За первое место в группе положен 1 миллион евро, а за второе — 500 тысяч.
Выплаты участникам плей-офф:
— 1/16 финала — по 500 тысяч евро.
— 1/8 финала — по 1,1 миллиона евро.
— ¼ финала — по 1,5 миллиона евро.
— ½ финала — по 2,4 миллиона евро.
— Финал — по 4,5 миллиона евро.
Победитель дополнительно получит 4 миллиона евро.
На основе рейтинга клуб может заработать минимум 71,4 тысячи евро, максимум — 3,42 миллиона.
Что касается маркетингового пула Лиги Европы, то он составляет 168 миллионов евро. Без учета его, а также выхода в Суперкубок УЕФА-2019 победитель турнира может получить от УЕФА максимум 21,04 миллиона евро.
Российские клубы в ЛЕ
«Уфа» стартует со второго отборочного раунда, в котором встретится со словенским «Домжале». Первый матч пройдет в России 26 июля, а ответный 2 августа в Словении. Клуб, потерпевший поражение на этой стадии, получит от УЕФА 260 тысяч евро в качестве выплаты солидарности.
«Зенит» начнет выступления с третьего отборочного раунда (первый матч — 9 августа, ответный — 16 августа). Там он сыграет или со словацким ДАК, или с белорусским «Динамо» (Минск). Вылетевший после данной стадии клуб заработает 280 тысяч евро.
«Краснодар», став четвертым в чемпионате России-2017/18, попал в групповой этап Лиги Европы напрямую. Жеребьевка данной стадии пройдет 31 августа. Матчи в группах начнутся 20 сентября.