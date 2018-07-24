«Спартак»: в Лигу чемпионов через Базель или Салоники
Вчера в Ньоне прошли жеребьевки третьих отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Вчера в Ньоне прошли жеребьевки третьих отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы.
«Спартаку» придется сыграть с греческим ПАОК или швейцарским «Базелем», «Зениту» — с минским «Динамо» или словацким ДАК. «Уфа», если пройдет во 2-м отборочном раунде «Домжале», встретится с венгерским «Гонведом» или люксембургским «Прогресом» (многие ли из вас слышали раньше о такой команде?).
УЕФА, идя в целом на серьезные изменения формата еврокубков, упорствует в малом. Далеко не первый год в ходе летнего отборочного цикла в жеребьевке участвуют не отдельные команды, а пары команд, в которых сыграны только первые матчи или не проведено ни одного.
Такую же картину можно было наблюдать и вчера.
Понятно, что тому есть причины. Например, связанные с логистикой. Наверное, УЕФА найдет массу аргументов, чтобы объяснить неизменность своих действий.
Попробуем, в свою очередь, привести контраргумент. Возьмем, к примеру, жеребьевку 3-го отборочного раунда «Турнира 10». Перед ней участников разбили на «сеяных» и «несеяных». В числе первых оказались «Бенфика» и киевское «Динамо» (тут вопросов нет), а также две пары: «Аякс» — «Штурм» и ПАОК — «Базель». Оказались там только потому, что у «Аякса» и «Базеля» коэффиенты выше, чем у «Фенербахче», «Спартака», «Стандарда» и пражской «Славии».
Справедливо ли это? А может, во 2-м отборочном раунде «Аякс» и «Базель» уступят «Штурму» и ПАОК? Не правильнее ли дождаться, пока они выявят сильнейших, и только после этого проводить жеребьевку 3-го отборочного раунда? В этом случае тот же «Штурм», победив «Аякс», попал бы в «несеяные», уступив место среди «сеяных» «Фенербахче».
Такая же ситуация в Лиге Европы. Возможно, даже еще более сложная. Потому что еще непонятно, кто туда перейдет из Лиги чемпионов.
Схема розыгрыша еврокубков с каждым трехлетним циклом становится все более запутанной и громоздкой. Стремясь угодить средним и малым клубам, УЕФА старается продлить турнирную жизнь как можно большему числу команд. Отсюда — появление отборочных раундов, дублирующих основные, и переходы из Лиги чемпионов в Лигу Европы. К примеру, поражение в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов не ставит точку в выступлении команды в евросезоне-2018/19. Она переходит… в групповой турнир Лиги Европы. То есть если «Спартаку» не удастся пройти ПАОК или «Базель»,
А чтобы составить компанию «Локомотиву» и ЦСКА в групповом турнире Лиги чемпионов, команде Массимо Карреры нужно успешно сыграть четыре матча — в 3-м и 4-м отборочных раундах. Столько же «препятствий» на пути «Зенита» в групповой турнир Лиги Европы, куда от России напрямую попал «Краснодар». Соответственно «Уфе» необходимо преодолеть три отборочных раунда.
Тогда в обоих клубных турнирах нашу страну в общей сложности представят шесть команд, которые постараются не отдать португальцам шестое место в рейтинге УЕФА. Оно, напомню, позволяет заявлять в Лигу чемпионов три клуба (два — напрямую).
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
3-й отборочный раунд «Турнира 10»
ПАОК/БАЗЕЛЬ — СПАРТАК
СТАНДАРД — АЯКС/ШТУРМ
БЕНФИКА — ФЕНЕРБАХЧЕ
СЛАВИЯ Пр — ДИНАМО К.
3-й отборочный раунд
СЕЛТИК/РУСЕНБОРГ — АЕК
ЗАЛЬЦБУРГ — ШКЕНДИЯ/ШЕРИФ
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА/СУДУВА — ЛЕГИЯ/СПАРТАК Тр
КУКЕШИ/КАРАБАХ — БАТЭ/ХИК
АСТАНА/МИДТЬЮЛЛАНН — ДИНАМО З/ХАПОЭЛЬ Б-Ш
ЧФР/МАЛЬМЕ — ЛУДОГОРЕЦ/ВИДИ.
Первые матчи пройдут 7 и 8 августа, ответные — 14 августа.
Первые игры 2-го отборочного раунда должны состояться 24 и 25 июля, ответные — 31 июля и 1 августа.
ЛИГА ЕВРОПЫ
3-й отборочный раунд
ДАК/ДИНАМО Мн — ЗЕНИТ
УФА/ДОМЖАЛЕ — ГОНВЕД/ПРОГРЕС
ТОБОЛ/ПЮНИК — МАККАБИ Т-А/РАДНИЧКИ
АЯКС/ШТУРМ — ДАНДОЛК/АЕК
САНКТ-ГАЛЛЕН/САРПСБОРГ — РИЕКА
ИСТАНБУЛ ББ — АБЕРДИН/БЕРНЛИ
ЗАРЯ Л — БРАГА
ХАПОЭЛЬ Хф/ХАФНАРФЬЕРДЮР — АТАЛАНТА/САРАЕВО
ГЕНК/ФОЛА — ШАХТЕР С/ЛЕХ
ВИИТОРУЛ/ВИТЕСС — ПАОК/БАЗЕЛЬ
НОРШЕЛЛАНН/АИК — ПАРТИЗАН/ТРАКАЙ
ХАЙБЕРНИАН/АСТЕРАС — МОЛЬДЕ/ЛАЧИ
ХАЙДУК С/СЛАВИЯ Сф — РУДАР/СТЯУА
СЕВИЛЬЯ/УЙПЕШТ — ЖАЛЬГИРИС/ВАДУЦ
СИГМА — КАЙРАТ/АЗ
БАЛЬЦАН/СЛОВАН Бр — РАПИД В
ЮРГОРДЕН/МАРИУПОЛЬ — ВЕНТСПИЛС/БОРДО
ЦСКА Сф/АДМИРА — СТЬЯРНАН/КОПЕНГАГЕН
ОЛИМПИАКОС П — ЛЮЦЕРН
ОСИЕК/РЕЙНДЖЕРС — ЧИХУРА/МАРИБОР
ГУРНИК/ТРЕНЧИН — ФЕЙЕНООРД
ЯГЕЛЛОНИЯ/РИУ АВЕ — ГЕНТ
СПАРТАК С/СПАРТА Пр — БРЕННБЮ
Б-36 ТОРСХАВН/БЕШИКТАШ — ЛАСК/ЛИЛЛЕСТРЕМ
ЖЕЛЕЗНИЧАР/АПОЛЛОН — ДИНАМО Бр/АТРОМИТОС
ЛЕЙПЦИГ/ХЕККЕН — УНИВЕРСИТАТЯ Кр.
3-й отборочный раунд «Турнира 34»
ЛУДОГОРЕЦ/ВИДИ — ЗРИНЬСКИ/ВАЛЛЕТТА
ЛЕГИЯ/СПАРТАК Тр — ДЮДЕЛАНЖ/ДРИТА
СУТЬЕСКА/АЛАШКЕРТ — ЧФР/МАЛЬМЕ
ОЛИМПИЯ Л/КРУСЕЙДЕРС — БАТЭ/ХИК
ШКЕНДИЯ/ШЕРИФ — ФК САНТА-КОЛОМА/ВАЛЮР
КОРК СИТИ — СЕЛТИК/РУСЕНБОРГ
СПАРТАК Ю/ЛА ФЬОРИТА — ЦРВЕНА ЗВЕЗДА/СУДУВА
ТНС/ЛИНКОЛН — АСТАНА/МИДТЬЮЛЛАНН
ДИНАМО З/ХАПОЭЛЬ
ТОРПЕДО Кт/ВИКИНГУР — КУКЕШИ/КАРАБАХ.
Первые матчи пройдут 9 августа, ответные — 16 августа.
Первые игры 2-го отборочного раунда должны состояться 26 июля, ответные — 1 и 2 августа.