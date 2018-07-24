«Спартак»: в Лигу чемпионов через Базель или Салоники

Источник: Спорт-Экспресс

«Спартаку» придется сыграть с греческим ПАОК или швейцарским «Базелем», «Зениту» — с минским «Динамо» или словацким ДАК. «Уфа», если пройдет во 2-м отборочном раунде «Домжале», встретится с венгерским «Гонведом» или люксембургским «Прогресом» (многие ли из вас слышали раньше о такой команде?).

УЕФА, идя в целом на серьезные изменения формата еврокубков, упорствует в малом. Далеко не первый год в ходе летнего отборочного цикла в жеребьевке участвуют не отдельные команды, а пары команд, в которых сыграны только первые матчи или не проведено ни одного.

Такую же картину можно было наблюдать и вчера.

Понятно, что тому есть причины. Например, связанные с логистикой. Наверное, УЕФА найдет массу аргументов, чтобы объяснить неизменность своих действий.

Попробуем, в свою очередь, привести контраргумент. Возьмем, к примеру, жеребьевку 3-го отборочного раунда «Турнира 10». Перед ней участников разбили на «сеяных» и «несеяных». В числе первых оказались «Бенфика» и киевское «Динамо» (тут вопросов нет), а также две пары: «Аякс» — «Штурм» и ПАОК — «Базель». Оказались там только потому, что у «Аякса» и «Базеля» коэффиенты выше, чем у «Фенербахче», «Спартака», «Стандарда» и пражской «Славии».

Справедливо ли это? А может, во 2-м отборочном раунде «Аякс» и «Базель» уступят «Штурму» и ПАОК? Не правильнее ли дождаться, пока они выявят сильнейших, и только после этого проводить жеребьевку 3-го отборочного раунда? В этом случае тот же «Штурм», победив «Аякс», попал бы в «несеяные», уступив место среди «сеяных» «Фенербахче».

Такая же ситуация в Лиге Европы. Возможно, даже еще более сложная. Потому что еще непонятно, кто туда перейдет из Лиги чемпионов.

Схема розыгрыша еврокубков с каждым трехлетним циклом становится все более запутанной и громоздкой. Стремясь угодить средним и малым клубам, УЕФА старается продлить турнирную жизнь как можно большему числу команд. Отсюда — появление отборочных раундов, дублирующих основные, и переходы из Лиги чемпионов в Лигу Европы. К примеру, поражение в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов не ставит точку в выступлении команды в евросезоне-2018/19. Она переходит… в групповой турнир Лиги Европы. То есть если «Спартаку» не удастся пройти ПАОК или «Базель», красно-белые все равно не останутся без еврокубковой осени.

А чтобы составить компанию «Локомотиву» и ЦСКА в групповом турнире Лиги чемпионов, команде Массимо Карреры нужно успешно сыграть четыре матча — в 3-м и 4-м отборочных раундах. Столько же «препятствий» на пути «Зенита» в групповой турнир Лиги Европы, куда от России напрямую попал «Краснодар». Соответственно «Уфе» необходимо преодолеть три отборочных раунда.

Тогда в обоих клубных турнирах нашу страну в общей сложности представят шесть команд, которые постараются не отдать португальцам шестое место в рейтинге УЕФА. Оно, напомню, позволяет заявлять в Лигу чемпионов три клуба (два — напрямую).

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

3-й отборочный раунд «Турнира 10»

ПАОК/БАЗЕЛЬ — СПАРТАК

СТАНДАРД — АЯКС/ШТУРМ

БЕНФИКА — ФЕНЕРБАХЧЕ

СЛАВИЯ Пр — ДИНАМО К.

3-й отборочный раунд

СЕЛТИК/РУСЕНБОРГ — АЕК

ЗАЛЬЦБУРГ — ШКЕНДИЯ/ШЕРИФ

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА/СУДУВА — ЛЕГИЯ/СПАРТАК Тр

КУКЕШИ/КАРАБАХ — БАТЭ/ХИК

АСТАНА/МИДТЬЮЛЛАНН — ДИНАМО З/ХАПОЭЛЬ Б-Ш

ЧФР/МАЛЬМЕ — ЛУДОГОРЕЦ/ВИДИ.

Первые матчи пройдут 7 и 8 августа, ответные — 14 августа.

Первые игры 2-го отборочного раунда должны состояться 24 и 25 июля, ответные — 31 июля и 1 августа.

ЛИГА ЕВРОПЫ

3-й отборочный раунд

ДАК/ДИНАМО Мн — ЗЕНИТ

УФА/ДОМЖАЛЕ — ГОНВЕД/ПРОГРЕС

ТОБОЛ/ПЮНИК — МАККАБИ Т-А/РАДНИЧКИ

АЯКС/ШТУРМ — ДАНДОЛК/АЕК

САНКТ-ГАЛЛЕН/САРПСБОРГ — РИЕКА

ИСТАНБУЛ ББ — АБЕРДИН/БЕРНЛИ

ЗАРЯ Л — БРАГА

ХАПОЭЛЬ Хф/ХАФНАРФЬЕРДЮР — АТАЛАНТА/САРАЕВО

ГЕНК/ФОЛА — ШАХТЕР С/ЛЕХ

ВИИТОРУЛ/ВИТЕСС — ПАОК/БАЗЕЛЬ

НОРШЕЛЛАНН/АИК — ПАРТИЗАН/ТРАКАЙ

ХАЙБЕРНИАН/АСТЕРАС — МОЛЬДЕ/ЛАЧИ

ХАЙДУК С/СЛАВИЯ Сф — РУДАР/СТЯУА

СЕВИЛЬЯ/УЙПЕШТ — ЖАЛЬГИРИС/ВАДУЦ

СИГМА — КАЙРАТ/АЗ

БАЛЬЦАН/СЛОВАН Бр — РАПИД В

ЮРГОРДЕН/МАРИУПОЛЬ — ВЕНТСПИЛС/БОРДО

ЦСКА Сф/АДМИРА — СТЬЯРНАН/КОПЕНГАГЕН

ОЛИМПИАКОС П — ЛЮЦЕРН

ОСИЕК/РЕЙНДЖЕРС — ЧИХУРА/МАРИБОР

ГУРНИК/ТРЕНЧИН — ФЕЙЕНООРД

ЯГЕЛЛОНИЯ/РИУ АВЕ — ГЕНТ

СПАРТАК С/СПАРТА Пр — БРЕННБЮ

Б-36 ТОРСХАВН/БЕШИКТАШ — ЛАСК/ЛИЛЛЕСТРЕМ

ЖЕЛЕЗНИЧАР/АПОЛЛОН — ДИНАМО Бр/АТРОМИТОС

ЛЕЙПЦИГ/ХЕККЕН — УНИВЕРСИТАТЯ Кр.

3-й отборочный раунд «Турнира 34»

ЛУДОГОРЕЦ/ВИДИ — ЗРИНЬСКИ/ВАЛЛЕТТА

ЛЕГИЯ/СПАРТАК Тр — ДЮДЕЛАНЖ/ДРИТА

СУТЬЕСКА/АЛАШКЕРТ — ЧФР/МАЛЬМЕ

ОЛИМПИЯ Л/КРУСЕЙДЕРС — БАТЭ/ХИК

ШКЕНДИЯ/ШЕРИФ — ФК САНТА-КОЛОМА/ВАЛЮР

КОРК СИТИ — СЕЛТИК/РУСЕНБОРГ

СПАРТАК Ю/ЛА ФЬОРИТА — ЦРВЕНА ЗВЕЗДА/СУДУВА

ТНС/ЛИНКОЛН — АСТАНА/МИДТЬЮЛЛАНН

ДИНАМО З/ХАПОЭЛЬ Б-Ш — АПОЭЛ/ФЛОРА

ТОРПЕДО Кт/ВИКИНГУР — КУКЕШИ/КАРАБАХ.