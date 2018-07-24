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08:46 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник «Кайрата» пристроил своего лучшего снайпера в клуб АПЛ перед матчем Лиги Европы

Голландский «АЗ Алкмар», являющийся соперником алматинского «Кайрата» по второму отборочному раунду Лиги Европы, может приехать в Алматы без своего лучшего снайпера.

Источник: AP 2018

Как сообщает De Telegraaf, полузащитник Алиреза Джаханбахш близок к переходу в клуб английской премьер-лиги. Ожидается, что иранский хавбек в ближайшее время подпишет контракт с «Брайтоном».

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По информации издания, сумма трансфера составит рекордные для АЗ 25 миллионов евро. В минувшем сезоне Джаханбахш стал лучшим бомбардиром чемпионата Голландии, забив 21 гол в 33 матчах лиги. Также на его счету 12 голевых передач, что является третьим результатом в лиге.

Ранее в июне «АЗ Алкмар» продал в немецкий «Вольфсбург» нападающего Ваутера Вегорста за 10,5 миллиона евро. 25-летний футболист подписал с клубом бундеслиги контракт на четыре года. В прошедшем сезоне Вегорст стал третьим бомбардиром чемпионата Голландии, забив 18 голов. Всего в 86 матчах за клуб из Алкмара форвард забил 45 мячей.

В то же время АЗ арендовал полузащитника «Брюгге» Дорина Ротариу до конца сезона-2018/19 с правом последующего выкупа. Прошлый сезон 22-летний хавбек на правах аренды провел в «Мускроне», где в 30 играх забил 11 голов и отдал пять ассистов. Ротариу также сыграл в шести матчах за сборную Румынии забил один гол.

Напомним, первый матч между «Кайратом» и АЗ состоится 26 июля в Алматы (начало в 20:00). Ответная игра пройдет через неделю в Алкмаре.

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