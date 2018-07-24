Болельщики ФК «Уфа» нарисовали граффити в поддержку команды в Лиге Европы

«Уфа» 26 июля дома сыграет со словенским клубом «Домжале» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

«Взорам водителей и прохожих открываются три ярких художественных полотна в поддержку футбольного клуба “Уфа”, созданные на ограждениях. Все это — творение рук группы поддержки клуба», — говорится в сообщении.

Во время работы к художникам подошел один из тренеров команды, бразилец Уильям Артур де Оливейра. Он восхитился рисунком и, одолжив на время баллончик с желтой краской, самостоятельно нанес несколько линий.

«На самом деле здорово, что есть люди, поддерживающие наш клуб. Я случайно проходил мимо и увидел эту красоту. Много талантливых людей, которые умеют рисовать и вдвойне приятнее, что художники поддерживают «Уфу», — сказал Оливейра.

«Уфа» дебютирует в еврокубках, в прошлом году команда заняла шестое место в чемпионате России и завоевала право на участие в Лиге Европы после того, как было объявлено о прекращении существования «Тосно», победившего в Кубке России.