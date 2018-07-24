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12:58 (мск), источник: Vesti.kz

Сейдахмет не попал в заявку «Уфы» на Лигу Европы

Российский футбольный клуб «Уфа», в составе которого выступает казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет, представил заявку на Лигу Европы.

Дебют «Уфы» в еврокубках состоится в четверг, 26 июля. В рамках второго отборочного раунда Лиги Европы уфимцы примут словенский «Домжале».

Сейдахмет в заявку «Уфы» на Лигу Европы не попал. Скорее всего это связано с тем, что игрок продолжает восстанавливаться после травмы.

Кроме того, футболиста сватали в алматинский «Кайрат», но сам Сейдахмет эту информацию опроверг.

В «Уфу» Сейдахмет перешел в феврале, подписав долгосрочный контракт. В минувшем сезоне 18-летний казахстанец провел всего два матча за уфимцев, а последние пять туров пропустил из-за травмы. По завершению чемпионата он отправился на курс реабилитации в одну из клиник Мюнхена.

На двух УТС уфимцев, прошедших в Австрии, Сейдахмет участие в товарищеских матчах не принимал. Как заверил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил о том, что переживать о судьбе казахстанца не стоит, так как «все идет по революционному плану тренерского штаба».

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