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15:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Астану» назвали нежелательным соперником в ЛЧ для самого титулованного клуба Хорватии

Обозреватель хорватской газеты Vecernji List Роберт Юнаци в беседе с корреспондентом Vesti.kz включил «Астану» в число самых опасных соперников по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов.

«Я считаю, что «Астана» является одним из самых нежелательных соперников ЛЧ. Если «Динамо» сумеет пройти «Хапоэль», то их ожидает встреча с победителем пары «Астана» — «Мидтьюлланд». Датская команда была бы предпочтительней. Длительный перелет и искусственное покрытие «Астана Арены» является неприятными факторами. А класс отдельных игроков «Астаны» повыше, чем у датского чемпиона.

Я думаю, что в противостоянии с «Мидтьюлландом» небольшое преимущество на стороне «Астаны», однако итог матчей может быть самым неожиданным, — отметил Юнаци.

Первый матч между «Астаной» и «Мидтьюлландом» состоится в столице Казахстана сегодня, 24 июля в 20:00 по столичному времени. Ответная игра запланирована на 1 августа в Дании.

Победитель этого противостояния в третьем отборочном раунде встретится с сильнейшим в паре «Динамо Загреб» (Хорватия) — «Хапоэль» (Израиль).

Отметим, что «Динамо» является самым титулованным клубом Хорватии. Клуб 23 раз становился чемпионом, в том числе 13 раз — в 21-м веке.

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