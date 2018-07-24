«Астану» назвали нежелательным соперником в ЛЧ для самого титулованного клуба Хорватии

«Я считаю, что «Астана» является одним из самых нежелательных соперников ЛЧ. Если «Динамо» сумеет пройти «Хапоэль», то их ожидает встреча с победителем пары «Астана» — «Мидтьюлланд». Датская команда была бы предпочтительней. Длительный перелет и искусственное покрытие «Астана Арены» является неприятными факторами. А класс отдельных игроков «Астаны» повыше, чем у датского чемпиона.

Я думаю, что в противостоянии с «Мидтьюлландом» небольшое преимущество на стороне «Астаны», однако итог матчей может быть самым неожиданным, — отметил Юнаци.

Первый матч между «Астаной» и «Мидтьюлландом» состоится в столице Казахстана сегодня, 24 июля в 20:00 по столичному времени. Ответная игра запланирована на 1 августа в Дании.

Победитель этого противостояния в третьем отборочном раунде встретится с сильнейшим в паре «Динамо Загреб» (Хорватия) — «Хапоэль» (Израиль).