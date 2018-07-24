«Астана» на последних секундах вырвала победу в матче второго раунда Лиги чемпионов

Источник: Vesti.kz

Игра проходила сегодня, 24 июля, на стадионе «Астана Арена» в столице Казахстана и завершилась со счетом 2:1.

На эту игру футболисты «Астаны» вышли в специальных футболках в память о казахстанском фигуристе Денисе Тене, который скончался 19 июля после нападения автоворов в Алматы. Перед стартовым свистком также состоялась минута молчания.

В стартовом составе «Астаны» вышли два новичка — это участник чемпионата мира-2018 в составе сборной Сербии Антонио Рукавина и бразильский хавбек Педро Энрике. Но если защитник уже играл за клуб, то для Энрике матч против «Мидтьюлланда» стал первым в футболке новой команды.

В первом тайме Энрике запомнился голом, который он забил после свистка, но за мгновение до этого судьи зафиксировали у него офсайд. По правилам же «Астана» смогла отличиться на 31-й минуте, когда полузащитнику сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслеру дался хороший удар из-за пределов штрафной.

В начале второго тайма «Мидтьюлланд» сравнял счет — на 51-й минуте также дальним ударом забил хавбек датчан Густав Викхейм. Долгое время счет не менялся, а у «Астаны» на поле появился еще один дебютант — это голландский форвард Рангело Янга, выступающий за сборную Кюрасао.

Исход же матча решился на последних секундах, а победный гол «Астаны» забил Кляйнхайслер, оформивший дубль на 94-й минуте. Сразу после этого прозвучал финальный свисток.