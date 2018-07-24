Тренер «Астаны» рассказал о вырванной на 94-й минуте победе в матче ЛЧ и объяснил отсутствие Кабананги

Игра проходила сегодня, 24 июля, в столице Казахстана и завершилась со счетом 2:1. Победу «Астана» вырвала на 94-й минуте, а автором обоих голов стал полузащитник сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслер.

— Можно ли сказать, что получилось нейтрализовать их нападающего?

— Не полностью. Возникали моменты после аутов.

— Довольны ли игрой и результатом?

— Гневить бога не стану. Хочу похвалить своих футболистов. Сегодня было много составляющих. Игра и замечательные болельщики, которые нагнетали в поддержке. Но были и негативные вещи.

— Почему не вышел Кабананга?

— Спорт не обманешь. Не можем бросать в топку, если игрок не готов. Если было бы снова также, мы поступили также.

— Почему заменен Муртазаев? Сыграл ли ожидаемо Щепкин?

— Я не буду предъявлять претензии. Минусы были ли и того и другого. Но оба отыграли в команде, которая сегодня выиграла. Всегда этот вопрос волнует, как тренера, который любит свою команду, но перед каждой игрой я должен делать выбор. И это не связано с паспортами. Выходят футболисты, которые лучше готовы.

— Вы рисковали, когда сделали позднюю замену?

— Как тренер может на 73-й минуте сделать третью замену? Это крайний случай, когда нечего терять. Представьте себе: я делаю замену на 75-й минуте, а на 76-й, к примеру, олучает травму Эрич. Что будем делать?

— Почему «Астана» подсела?

— Не согласен. Были моменты, когда соперникам удалось проходить в атаку. Мы заигрывались в атаке. Игра шла по нарастающей, и слава богу, что нам удалось победить.