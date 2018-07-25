Футболисты БАТЭ примут финский ХИК в квалификации Лиги чемпионов
25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сегодня стартуют в главном континентальном клубном турнире — Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сегодня стартуют в главном континентальном клубном турнире — Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом матче 2-го квалификационного раунда 14-кратные чемпионы Беларуси примут на поле «Борисов-Арены» финский ХИК из Хельсинки.
Игра, которую будет судить бригада итальянских арбитров во главе с рефери ФИФА Марко Ди Белло, начнется в 20.00 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Ответный поединок состоится 1 августа в финской столице. Победитель этой двухраундовой дуэли в 3-м круге квалификации ЛЧ сыграет с победителем пары «Карабах» (Азербайджан) — «Кукеси» (Албания).
В четверг, 26 июля, свои встречи 2-го раунда квалификации Лиги Европы проведут сразу три белорусских клуба. Брестское «Динамо» примет на своем поле греческий «Атромитос», в Солигорске футболисты «Шахтера» встретятся с польским «Лехом», а динамовцы Минска сыграют в гостях у словацкого клуба «Дунайска Стреда».