Футболисты БАТЭ примут финский ХИК в квалификации Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

В первом матче 2-го квалификационного раунда 14-кратные чемпионы Беларуси примут на поле «Борисов-Арены» финский ХИК из Хельсинки.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 2-й отборочный раунд, 25.07.2018, 20:00 БАТЭ - ХИК -

Игра, которую будет судить бригада итальянских арбитров во главе с рефери ФИФА Марко Ди Белло, начнется в 20.00 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Ответный поединок состоится 1 августа в финской столице. Победитель этой двухраундовой дуэли в 3-м круге квалификации ЛЧ сыграет с победителем пары «Карабах» (Азербайджан) — «Кукеси» (Албания).