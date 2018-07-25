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11:25 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» проведет гостевой матч в рамках третьего квалификационного раунда ЛЧ 8 августа

ТАСС, 25 июля. Российский футбольный клуб «Спартак» проведет гостевой матч в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

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«Спартак» начнет выступление в квалификации Лиги чемпионов с третьего раунда. Соперником российской команды на данной стадии турнира станет победитель противостояния между греческим ПАОКом и швейцарским «Базелем», первая встреча завершилась домашней победой греков со счетом 2:1. Ответный матч состоится 1 августа.

«Оба клуба в случае выхода в следующую стадию турнира подтвердили, что первый домашний матч против “Спартака” намерены провести 8 августа, — говорится в сообщении. — Начало встречи в 20:00 по местному времени».

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Ответный матч третьего квалификационного раунда состоится в Москве 14 августа. Победитель по сумме двух игр пройдет в раунд плей-офф квалификации, проигравший продолжит борьбу на групповом этапе Лиги Европы.

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